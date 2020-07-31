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NASA: Ракета Atlas V с марсоходом Perseverance летит в Марсу искать следы жизни

12:15 31.07.2020 Фото: pixabay.com
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Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Красной планете. Для этого аппарат будет собирать образцы марсианского грунта, будут возвращены на Землю не ранее 2031 года.

NASA: Ракета Atlas V с марсоходом Perseverance летит в Марсу искать следы жизни
Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года

Во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать следы жизни на Марсе, прямую трансляцию запуска ведет НАСА.
Ракета-носитель стартовала в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 мск).
Как сообщил вскоре после запуска глава научной программы НАСА, заместитель руководителя агентства Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), запуск проходит в штатном режиме и специалисты поддерживают контакт с аппаратом. НАСА отмечает, что в случае неудачного старта сегодня следующую попытку предприняли бы лишь через 26 месяцев.

После выхода на опорную орбиту, через 50 минут после запуска, был включен двигатель второй ступени ракеты-носителя для вывода ее на промежуточный уровень за пределами орбиты Земли.
Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года. Марсоход оснащен семью научными инструментами, в том числе он доставит вертолет, который впервые совершит полет над поверхностью другой планеты. У ровера два десятка камер, приборы для изучения окружающей среды. На нем также прибудет экспериментальный инструмент Moxie, который впервые попробует получить кислород из атмосферы Марса.
Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Красной планете. Для этого аппарат будет собирать образцы марсианского грунта, которые, как планирует НАСА, будут возвращены на Землю не ранее 2031 года.

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