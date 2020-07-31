Требуют у губернатора Травникова запретить стройку полигона ТКО в с.Маяк около кладбища Бердска члены рабочей группы

Против свалки высказалась рабочая группа в составе Беловой, Власова, Сычева и Малахова

29 июля члены рабочей группы по возведению полигона ТКО около кладбища Бердска при главе Шестернине в составе Власова, Сычева, Малахова и Беловой направили письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Бердска Евгению Шестернину. В письме бердчане рассказывают об опасностях строительства полигона ТКО между Бердском и Искитимом. Напомним, уже больше месяца ведутся споры и переговоры по поводу строительства полигона. Пока ответственность по стройке свалки министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района.

Губернатору НСО

Андрею Александровичу Травникову

Главе г. Бердска

Шестернину Е.А.

От членов рабочей группы

по перспективе строительства полигона в районе п. Маяк

Уважаемый Андрей Александрович!

Жители г. Бердска категорически против размещения полигона для отходов ТКО на границе города, а именно на частном земельном участке сельхозназначения с кадастровым номером 54:07:047401:1085 (у п. Маяк Искитимского района). Людей тревожит не столько сам факт появления данного объекта – все мы за перенос уже имеющегося полигона ТБО с территории Бердска, – сколько полное отсутствие информации на этот счет и даже попытки скрыть ее от граждан.

Бердчан, в частности, пытались убедить в том, что на указанном земельном участке строится мусороперерабатывающий завод; публичные слушания в г. Искитиме, касающиеся этой темы, проводили в разгар пандемии коронавируса и без особой огласки. Хотя очевидно, что обсуждать появление объекта такого типа необходимо активно и на всех уровнях.

Полигон имеет межрайонный статус, значит участниками общественных слушаний должны стать не только жители Искитима – в процесс должны быть обязательно включены и жители Бердска, Академгородка, поскольку речь идет о соблюдении прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности. К тому же, как в случае с Бердском, не учтен тот факт, что в перспективе наш город, окруженный с трех сторон водой, может «расти» в сторону Искитимского района. И появление полигона в указанном месте остановит Бердск в развитии.

В связи с высокой социальной напряженностью Постановлением Главы города № 1622 от 14.07.2020 была создана рабочая группа по перспективе строительства полигона в районе п. Маяк, в которую вошли специалисты по вопросам охраны окружающей среды, в том числе и те, кто готовил и утверждал проект Бердского мусоросжигающего завода.

При знакомстве с Техническим заданием было установлено:

— На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется строительство полигона для твердых коммунальных отходов, который мало будет отличатся от уже существующего. То есть и речи не идет о внедрении современных технологиях.

— Полигон планируется разместить на южной границе города Бердска, где направление ветра с усредненными значениями распределяются следующим образом: Ю-В — 8,2%; Ю – 31,8%; Ю-З — 23,2%. Видно, что город расположен с подветренной стороны, значит горожане окажутся не в самой выгодной позиции.

— Нигде не говорится о старом полигоне, который будет представлять опасность еще минимум 40 лет, а выбросы в атмосферный воздух в течение нескольких лет будут сохраняться практически в том же объеме. Нет технического задания на проектирование и рекультивацию существующего полигона, его обследования, охраны и контроля за его состоянием.

— К выбросам в атмосферу от полигонов добавятся выбросы от автотранспорта, поскольку к объекту устремится спецтранспорт. Заверения относительно того, что отходы из Бердска повезут по строящейся сейчас дороге, а отходы из Новосибирска — мимо нашего города и по «грунтовке», вызывают сомнения.

Но основные сложности связаны с тем, что не учтен важный момент: рядом с земельным участком, где планируют разместить полигон, находится крутой спуск к реке Раздельная. Отметим, что она впадает в Новосибирское водохранилище вблизи водозабора, обеспечивающего питьевой водой больше половины населения города. И, вопреки требованиям Водного кодекса, у реки не установлена водоохранная зона с учетом склона берега, нет указателей границы водоохраной зоны. Для сравнения: существующий полигон расположен гораздо дальше от водного объекта, между тем, его негативное воздействие на реку Бердь было подтверждено лабораторными исследованиями при подготовке проектирования мусоросжигающего завода.

Природные процессы не остановить – и на современных полигонах происходят самовозгорания даже при соблюдении всех нормативов. Мы не уверены, что новый полигон в плане эксплуатации будет лучше старого, который существует для Бердска и принимает не более 40 тыс. тонн отходов в год. К тому же эксплуатация нового полигона, рассчитанного на 200 тыс. тонн, с соблюдением всех гигиенических нормативов требует больших вложений, а при несоблюдении их и приеме токсичных отходов нелегально принесет баснословную прибыль. Риск того, что события будут развиваться именно по этой схеме, увеличивается — полигон будет частным. Выявить сброс токсичных отходов на полигоне уже через несколько минут после приема такого «груза» не представляет возможным.

Все говорит о том, что полигон строится не для улучшения качества жизни бердчан, а для решения коммерческих задач частных лиц.

Уважаемый Андрей Александрович! Захоронение отходов на полигонах на сегодняшний момент считается наиболее неэффективным и нежелательным способом утилизации мусора. Мы считаем, что полигон, строительство которого только планируется, не отражает стратегических приоритетов государственной политики и даже не решает точечных проблем в силу того, что место для его размещения выбрано неудачно — в будущем это приведет к непоправимым последствиям.

Просим Вас вмешаться в ситуацию и запретить строительство полигона, а также дать указания по выбору земельного участка, отвечающего требованиям к размещению полигонов ТКО.

Белова Е.В. Депутат Совета депутатов города Бердска

Власов В. Е. Председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты города Бердска

Малахов В. М. Академик Российской экологической академии. Федеральный эксперт по отходам производства и потребления. Председатель экологического Совета «Бриз»

Сычев Н. Ф. Депутат Совета депутатов города Бердска