Разрешила строить крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву возведенный на 80% спорткомплекс мэрия Новосибирска

Бердский предприниматель добился выдачи разрешения на строительство через суд. Голубев возвел несколько аналогичных СК в Бердске и Искитиме. А стройка многоэтажек без разрешения уже была в практике застройщика.

Бизнесмен Виктор Голубев является почетным гражданином Бердска и Искитима

Мэрия Новосибирска выдала бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву разрешение на строительство центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта на ул. Петухова. Несколько лет предприниматель безуспешно пытался признать свое право на это здание через арбитражный суд. Теперь, вероятно,

Разрешение на строительство спорткомлекса в Кировском районе Новосибирска, выданное индивидуальному предпринимателю Виктору Голубеву, опубликовано на муниципальном портале. В документе говорится: разрешение действует до 31 января 2022 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 30 июля назвал проект спортивного центра «очень интересным».



— Это частная инициатива, бюджетных денег там нет. Застройщик имеет опыт строительства подобных объектов на территории Новосибирской области, в частности, в Бердске и Искитиме, — прокомментировал Локоть, отметив, что работы на ул. Петухова «идут активно» и что проект реализуется исключительно за счет инвестора.

Виктор Голубев обратился в арбитражный суд Новосибирской области в мае 2019 года. Он требовал признать за ним право собственности на здание, которое он строит на свои деньги. Отказ выдать разрешение на строительство новосибирские чиновники объясняли отсутствием у бизнесмена ряда необходимых документов, а также нарушениями при проверки строительных работ и так далее. На этом основании арбитраж отказал в удовлетворении иска. Но апелляционная инстанция посчитала иначе.

Строительство 6-этажного центра спортивной гимнастики площадью свыше 8000 кв. метров и стоимостью 600 млн рублей началось в сентябре 2017 года по инициативе чемпиона и депутата заксобрания Евгения Подгорного. Завершить строительство предполагалось в 2020-м. На данный момент здание возведено на 80%. Предполагается, что там можно будет заниматься гимнастикой, игровыми видами спорта, а в будущем там появится каток.

Виктор Голубев — один из крупнейших бердских бизнесменов. Он зарегистрирован как ИП. К видам его деятельности относится строительство жилых и нежилых зданий, производство товарного бетона, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и другое.

Голубев построил три спортивных комплекса в Бердске — «Вега», «Зима-Лето» и «Зеленый остров». В Искитиме возвел СК «Коралл» и ЛДС «Арена», а также спорткомплекс в р. п. Линево Искитимского района. В обоих городах Голубев строит целые жилые микрорайоны. Впрочем, проблемы с разрешением на строительство у него возникали и раньше.

Сначала стройка — потом разрешение

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2015 году бердские депутаты отменили решение от 2013-го, которым разрешали строить многоэтажки в микрорайоне Молодежном. Суд тогда постановил, что на месте построенных бизнесменом Голубевым 9-этажек может быть только лес. Дескать, участок незаконно перевели в зону жилой застройки. Тем не менее, нашлись способы законного ввода новостроек в эксплуатацию.

Еще в октябре 2010 года бердский суд вынес решение о сносе 9-этажного дома в микрорайоне Молодежном. Мэрия разрешила строить 9 домов, а застройщик возвел 10. Последний построен без отвода земли и без разрешения на строительство — самовольно, установила прокуратура и обратилась в суд.

Но Гражданский кодекс, как поясняла помощник прокурора Бердска Ольга Стулина, допускает право собственности на самовольно возведенную постройку при условии соблюдения всех строительных норм и правил и если ее сохранение не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Застройщик может подать встречный иск в суд на признание права собственности, доказав, что постройка возведена без нарушений.

Тогда предприниматель Голубев заверял, что до сноса новостройки дело не дойдет, и он завершил все формальности к концу 2010 года. И в прокуратуре, и в мэрии тогда говорили, что ни у кого не стоит задача дом снести — хотели заставить застройщика работать по закону.

Как пояснял тогдашний вице-мэр Бердска по строительству Сергей Чумбей, Виктор Голубев обратился за разрешением, но ему отказано «в связи с неполным пакетом представленных документов».

-У всех застройщиков бывают отдельные моменты, когда они пишут гарантийные письма что-то доделать позже, например, благоустройство, — заявил Сергей Федорович и подчеркнул, что в новейшей истории Бердска не было случая сноса возведенного высотного здания, да и для России это прецедент. — Видимо, ИП Голубев, ускорил темпы строительства, чтобы быстрее завершить застройку Молодежного, придать ему как можно скорее законченный жилой вид.

«Партизанщина», по словам чиновника, невозможна, поскольку Госстройнадзор не позволит сдать дом в эксплуатацию без полного пакета разрешительной документации.

По словам Ольги Стулиной, у застройщика есть выход. Он может провести исследование построенного здания, доказать, что оно не представляет угрозу жизни и здоровью граждан, что в девятиэтажке можно жить, и в случае положительного решения обратиться с иском в суд о признании права собственности на дом. ИП Голубев, очевидно, так и сделал.