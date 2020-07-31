Горящие летящие самолетики пускают дети с крыш в Бердске. Дети и спички. А потом — нет дома

Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:

Огонь и дети! Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. Особенно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску напоминают родителям:

— необходимо рассказывать детям о соблюдении требований пожарной безопасности;

— быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

— не оставлять спички в доступном для детей месте;

— не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

— следить, чтобы дети не разжигали костры;

— организовать ребенку интересный досуг;

— и самое главное: уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону «01» или по теле-фону сотовых операторов «101».