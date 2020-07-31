Поздравления и история праздника Курбан Байрам, который отмечается 31 июля 2020 года

Отмечается данное торжество на протяжении нескольких дней, в эти дни принято навещать родственников и друзей и при этом одаривать их подарками

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 31 июля

Курбан Байрам по праву считается одним из самых важных праздников в исламском мире. Его отмечают через 70 дней после того, как завершился священный месяц Рамадан. За полтора месяца до этого праздника мусульмане совершают хадж в Мекку. Это паломничество к местам, которые почитаются святыней.

Путь в Мекку является непростым и полным испытаний, таким образом мусульмане духовно закаляются и становятся ближе к Аллаху. Хадж должен совершить хотя бы раз в жизни каждый верующий.

История праздника Курбан Байрам

/>По легенде пророк Ибрахим имел единственного сына Исмаила и послал к нему Аллах Ангела, который передал его волю принести в жертву свое дитя. Пророк был набожным и не посмел ослушаться божьей воли. Он отправился к долине Мина и там собирался умертвить отпрыска своего. И тогда Бог пожалел его и сказал заменить жертву на барана.

К этому празднеству надо готовиться заблаговременно, соблюдая строгий пост на протяжении 10 дней. В канун Курбан Байрама мусульмане обращаются к Аллаху с молитвой, так как считается, что этого дня он станет прислушиваться к просьбам паствы своей.

Праздновать данное торжество начинают с самого утра, традиционно мусульмане встают, умываются, наводят марафет, одевают свои лучшие одежды и идут в мечеть на богослужение.

В святилище зачитывается Коран, а затем читает проповедь имам, он повествует о старинных традициях ислама и о добродетелях. В этот день на стол подают баранье мясо им делятся с беднотой. Чтобы Аллах послал правоверному в награду достойную жизнь.

Традиции мусульманского праздника Курбан Байрам

Отмечается данное торжество на протяжении нескольких дней, в эти дни принято навещать родственников и друзей и при этом одаривать их подарками. Так как это самое подходящие и благословленное для этого время.

Мусульмане народ гостеприимный и радушный, они любят, когда за их столом собирается целая орава людей. И чем больше гостей к ним пожалует, тем лучше будет житься хозяину. Они, как правило, готовили угощения и развлечения и очень шумно и торжественно проводили время. Яств старались ставить на стол, как можно больше, это считалось хорошей приметой.

В первый день готовились бараньи потроха, а на второй из баранины варили суп, а на третий делали жаркое. Также на стол подавались различные десерты – блюда с миндалем и изюмом.

В России Курбан Байрам является официальным праздником во многих республиках. В честь праздника в столице открылась Соборная мечеть для мусульман на проспекте Мира. Это здание было выстроено в 1904 году. Затем его реконструировали и расширили. Таким образом верующим есть где проводить службу в честь этого великого праздника.

Поздравления для правоверных с Курбан Байрам в 2020 году

Поздравить верующих мусульман со священным праздником Курбан Байрам можно душевными пожеланиями:

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Пускай в этот светлый и праздничный день Аллах пошлет тебе свое благословление, пусть процветает твой род и украсят твой жизненный путь благие поступки. Пускай в доме твоем водворится счастье и благополучие. Желаю светлых помыслов, как Солнце над головой. Пускай в душе поют птицы. Чтобы близкие окружили тебя своей любовью и заботой. Дабы жизнь твоя, как непрочитанная книга, таила в себе много приятных неожиданностей. Да хранит тебя Аллах.

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Почитай и люби Бога своего Аллаха и за это он воздаст тебе по заслугам. Пускай жизнь твоя будет жизнью праведника, а помыслы твои послужат украшением твоим. Будь верным своим принципам, люби людей и близких своих. Твори добро людям во благо и ты будешь очень счастливым человеком. Пусть жизнь твоя будет благополучной и долгой. Чтобы процветало твое дело и Аллах каждый день миловал тебя. Будь истинным верующим и живи каждым днем. С праздником тебя.

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Всех мусульман поздравляю с Курбан Байрам и желаю долгих и счастливых лет. Пускай весь род ваш благоденствует. Чтобы жизнь была наполнена глубокого смысла и вы творили красивые поступки, которые бы возвышали вас в глазах окружающих. Пускай будет устелен ваш путь благими деяниями. В душе поселится гармония, а на сердце радость. Пускай Аллах одарит вас своими богатствами и щедротами. Живите, как заповедает Коран и будьте верными мусульманами. Да прибудет с вами Аллах.

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В этот великий праздник Курбан Байрам хочется поздравить мусульман и пожелать им раскрыть тайны бытия и наполнить жизнь свою большим смыслом, чтобы не было жаль каждого прожитого дня, постоянно самосовершенствуйтесь и стремитесь к великим деяниям. Пишите книгу своей жизни благими делами. Цените человеческие добродетели и поклоняйтесь им. Мечтайте и надейтесь на лучшие и пускай Аллах оправдает ваши ожидания. Сегодня идите в мечеть и воздайте ему хвалу. Слава Аллаху и всем праведникам.

Курбан Байрам – это праздник, который учит мусульман любить друг друга и Аллаха, а человеческие добродетели провозглашает наивысшей ценностью.

Источник: rsute.ru