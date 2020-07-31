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Пандемийные рейды по предприятиям делает власть Новосибирской области. Проверили уже 1500

16:45 31.07.2020 Фото: nso.ru
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Сейчас в Новосибирске открыто порядка 800 предприятий общепита в формате летних веранд.

Пандемийные рейды по предприятиям делает власть Новосибирской области. Проверили уже 1500
Более полутора тысяч организаций проверено в период пандемии в Новосибирской области

Более 1,2 млн рублей штрафов по 21 протоколу выписано предприятиям-нарушителям в г. Новосибирске за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в период пандемии по коронавирусу. Всего с начала ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области с участием регионального Правительства проверена работа более 1,5 тысяч предприятий и организаций.
Так, 29 июля проводились проверки на рынках областного центра и в районах области, на рынке «Фудсиб» обнаружена работа общепита с нарушениями ― сотрудниками минпромторга возбуждено административное производство по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Аналогичные проверки арендаторов на Центральном и Октябрьском рынках Новосибирска не выявили нарушений.

Проверочные мероприятия 30 июля были организованы на территории предприятий общественного питания на ул. Ленина. В ходе проверок осмотрена работа 20 организаций, проведены беседы о соблюдении требований тишины и покоя после 23:00. Все осмотренные предприятия общепита соблюдали санитарные и другие требования при введении режима повышенной готовности.

Как прокомментировал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин, объезды предприятий и организаций продолжаются, и особое внимание на выездах уделяется соблюдению санитарного законодательства и иных обязательных требований при введении режима повышенной готовности.

«С момента введения ограничений в связи с предотвращением распространения коронавируса представители уполномоченных органов исполнительной власти Новосибирской области и регионального управления Роспотребнадзора организовали проверки в отношении 1536 отдельно стоящих предприятий. Особую актуальность проверки приобрели с ослаблением ограничений после открытия предприятий общепита. Сейчас в Новосибирске открыто порядка 800 предприятий общепита в формате летних веранд. Все эти предприятия должны придерживаться рекомендаций федерального Роспотребнадзора, особенно на тех площадках, на которых ранее были допущены нарушения и по которым поступали жалобы. Минпромторгом контроль осуществляется в ежедневном режиме, мы призываем организации ограничивать проведение массовых мероприятий и неукоснительно соблюдать все необходимые правила эпидемиологической безопасности», – отметил Максим Останин.

За время введения ограничений на территории Новосибирской области по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по 14 протоколам вынесено предупреждение, по 21 протоколу ― штраф на общую сумму 1,25 млн рублей.

Источник: nso.ru

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