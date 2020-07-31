В темном платье с крупными белыми цветами вышла замуж Наталья за Петра Геннадьевича 31 июля в Бердске. У невесты есть три милых дочки

Наталья рассказала, что с будущем мужем они работали по соседству. Наталья была разведена. Петр Геннадьевич узнал, что она свободна, и стал ухаживать, а потом сказал: «Никуда ты не денешься».
— Люди взрослые, но было принято решение, что ему любовница не нужна, и я любовницей быть не хочу, — рассказывает невеста.
Наталья руководит филиалом транспортной компании. У Петра Геннадьевича тоже свое производство в Бердске. Теперь у них общий дом и небольшое хозяйство, разводят всяких птичек, по словам Натальи.
В день свадьбы на ней приталенное платье темного цвета с крупными белыми цветами и белое ожерелье.
— Платье выбрала со слезами на глазах, — смеется невеста. — Хотелось однотонное, а поправилась, надо было искать что-то. Платье, с одной стороны, нарядное, а с другой стороны — потом кожаную куртку надела и щеголяй.
Молодую семью поздравили близкие, в числе которых мама Натальи и три дочки.
Праздник-праздником, а дела никто не отменял.
После ЗАГСа молодожены поедут в ресторан, пообедать. Потом Петр Геннадьевич поедет на работу, рассказывает Наталья. Праздновать день свадьбы продолжат вечером, дома.