В темном платье с крупными белыми цветами вышла замуж Наталья за Петра Геннадьевича 31 июля в Бердске. У невесты есть три милых дочки

Узнав, что женщина свободна, Петр Геннадьевич стал ухаживать, а потом сказал «Никуда ты не денешься». У каждого из супругов свое производство, а теперь у них свой общий дом и небольшое хозяйство.

Праздник в большой семье Натальи и Петра Геннадьевич

Наталья рассказала, что с будущем мужем они работали по соседству. Наталья была разведена. Петр Геннадьевич узнал, что она свободна, и стал ухаживать, а потом сказал: «Никуда ты не денешься».

— Люди взрослые, но было принято решение, что ему любовница не нужна, и я любовницей быть не хочу, — рассказывает невеста.

Наталья руководит филиалом транспортной компании. У Петра Геннадьевича тоже свое производство в Бердске. Теперь у них общий дом и небольшое хозяйство, разводят всяких птичек, по словам Натальи.

В день свадьбы на ней приталенное платье темного цвета с крупными белыми цветами и белое ожерелье.

— Платье выбрала со слезами на глазах, — смеется невеста. — Хотелось однотонное, а поправилась, надо было искать что-то. Платье, с одной стороны, нарядное, а с другой стороны — потом кожаную куртку надела и щеголяй.

Молодую семью поздравили близкие, в числе которых мама Натальи и три дочки.

Праздник-праздником, а дела никто не отменял.

После ЗАГСа молодожены поедут в ресторан, пообедать. Потом Петр Геннадьевич поедет на работу, рассказывает Наталья. Праздновать день свадьбы продолжат вечером, дома.