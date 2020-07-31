Водительские права нового образца выдают в России. Вам любо?

На удостоверении теперь есть надписи на трех языках Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца.

В России начали выдавать водительские права нового образца

Получившие и заменившие водительские удостоверения автомобилисты начали получать документы нового образца. На удостоверении теперь есть надписи на трех языках

Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца. Об этом Autonews.ru сообщили водители, которые в июле обратились в подразделения ГИБДД для замены документа. В верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE», «DRIVING LICENCE», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки.

В соответствующем проекте приказа МВД России говорится, что благодаря изменениям форму водительского удостоверения приведут в соответствие российскому законодательству и нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене. Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия.



Глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов заявил Autonews.ru, что наличие перевода точно укрепит статус национальных водительских прав. Он напомнил, что зачастую россияне не могут арендовать автомобили в прокатных конторах без наличия водительских прав международного образца. При этом он признался, что некоторые водители уже получили такие же документы в 2019 году.

Специально менять права лишний раз не придется — документы текущего образца продолжат считаться действительными.

Источник: Autonews