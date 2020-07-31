За несанкционированную свалку начали штрафовать на просторах Новосибисркой области

С начала 2020 года в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» поступило 101 обращение от жителей Новосибирска и Новосибирской области о незаконном размещении отходов.

За несанкционированную свалку – штраф

В Новосибирской области начали привлекать к ответственности за несанкционированное размещение отходов. Так, в отношении правообладателя земельного участка, расположенного в Дзержинском районе (ориентир: ул. Королева, 40 к. 10) возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.22 Закона НСО «Об административных правонарушения в Новосибирской области».

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

В начале июня в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами поступило обращение от жителя Новосибирска о том, что около корпуса 10 ул. Королева, 40 образовалась несанкционированная свалка отходов. В соответствии с утвержденным регламентом о действиях при выявлении несанкционированных мест размещения отходов специалисты производственно-технической службы выехали на место, произвели визуальный осмотр и фотофиксацию объекта.

Были обнаружены отходы от строительных и ремонтных работ, деревянная тара (поддоны), упаковочный материал. По оценкам специалистов, которые производили замеры, примерный объем отходов составил около 6 кубических метров. Информация о выявлении и необходимости ликвидации места несанкционированного размещения отходов направлена главе администрации Дзержинского района.

По информации администрации Дзержинского района города Новосибирска правообладатель земельного участка привлечен к административной ответственности.

С начала 2020 года в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» поступило 101 обращение от жителей Новосибирска и Новосибирской области о незаконном размещении отходов. По результатам рассмотрения обращений было выявлено 26 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, 17 из них – ликвидированы. Кроме того, обнаружено 31 место несанкционированного размещения строительных отходов. По информации специалистов, максимальное скопление подобных отходов обнаружено в районе СНТ «Елочки-2», СНТ «Ветеран» и СНТ «Рябинка» (граница Ленинского района Новосибирска и Новосибирского района Новосибирской области). Собственникам всех земельных участков, органам местного самоуправления направлены необходимые уведомления.

Источник: ООО «Экология-Новосибирск»