Прорыв каскада самодельных дамб унес 20 жизней. Уголовное дело ушло в суд в Красноярском крае

В счет возмещения причиненного преступлением ущерба и обеспечения исковых требований потерпевших наложен арест на имущество организации «Сисим» и обвиняемого Ковалькова.

Завершено расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Ковалькова, Андрея Еганова и Евгения Александрова по факту нарушения ими безопасности ведения работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, генеральным директором ООО «Сисим» Ковальковым, начальником участка Егановым и горным мастером Александровым нарушены правила безопасности ведения работ на месторождении россыпного золота в Курагинском районе Красноярского края.

В сентябре 2019 года Ковальков отдал Еганову незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих с целью скрыть от них загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Также Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами Александрова.

В октябре 2019 года в соответствии с указанием Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен.

В результате накопления воды 19 октября 2019 года около 02 часов 30 минут произошел прорыв каскада из 6 самовольно возведенных технологических дамб, удерживающих большой объем воды, повлекший разрушение вахтового поселка, в результате чего погибли 20 человек, тяжкий вред здоровью получили 2 человека, а также 1 лицу причинен крупный материальный ущерб.

В счет возмещения причиненного преступлением ущерба и обеспечения исковых требований потерпевших наложен арест на имущество организации «Сисим» и обвиняемого Ковалькова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Источник: Следком