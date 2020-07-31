Мы не боимся COVID-19: большинство пассажиров и водителей утром 31 июля были без масок, резюмирует мэрия Бердска

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства города Бердска Надежда Нятина, представители автотранспортного предприятия и МВД проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.
В ходе проверки большинство пассажиров и водителей были без масок на лице, но при этом только у двух пассажиров при себе не было масок. Их им выдал водитель автобуса.
По просьбе пассажиры надевали маски и с пониманием отнеслись к ограничительным мерам. Возмущений не было. По итогам проверки был составлен один административный протокол на пассажира.
Напоминаем, что в Бердске и дальше будут проходить проверки, так как режим повышенной готовности продлен до 31 августа. Носите маски.
Источник: berdsk.nso.ru
Все, ну уже почти все понимают, что ношение масок скорее вредно, нежели полезно для здоровья. Человек в маске - это просто человек, лояльный ко всему, он не способен анализировать, сопротивляться, он ситуант. Ну ситуация такая, ну что я могу поделать.
Другое дело - человек без маски. Либо революционер по жизни, либо просто здравомыслящий человек. И то, и другое хорошо в наше напряжённое время.
Люди, не к чему вас не призываю, просто взгляд сторонний: в Бердске не так уж и много людей, способных на критический анализ, а уж тем более на противостояние гнилой системе.