Мы не боимся COVID-19: большинство пассажиров и водителей утром 31 июля были без масок, резюмирует мэрия Бердска

По просьбе пассажиры надевали маски и с пониманием отнеслись к ограничительным мерам. Возмущений не было. По итогам проверки был составлен один административный протокол на пассажира.

В Бердске проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства города Бердска Надежда Нятина, представители автотранспортного предприятия и МВД проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

В ходе проверки большинство пассажиров и водителей были без масок на лице, но при этом только у двух пассажиров при себе не было масок. Их им выдал водитель автобуса.

По просьбе пассажиры надевали маски и с пониманием отнеслись к ограничительным мерам. Возмущений не было. По итогам проверки был составлен один административный протокол на пассажира.

Напоминаем, что в Бердске и дальше будут проходить проверки, так как режим повышенной готовности продлен до 31 августа. Носите маски.

Источник: berdsk.nso.ru