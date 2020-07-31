Президент Путин ответил на 45 вопросов о пульмонологии ЦГБ Бердска. Ответы прислал Минздрав Новосибирской области

Президент ответил на 45 вопросов редакции об ужасах пульмонологии Бердска

2 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос с 45 вопросами об ужасах пульмонологии в несколько инстанций: президенту России Владимиру Путину, в правительство Российской Федерации, в ОНФ России и ОНФ Новосибирской области, в Минздрав России и Минздрав новосибирской области. 31 июля до редакции дошел последний ответ из высланных — от президента Владимира Путина. Большинство ведомств просто переправили наши запросы в министерство здравоохранения Новосибирской области: так нам ответили и в правительстве, и в Минздраве России. Президент также перенаправил вопросы в местное министерство здравоохранения. Собственный ответ подготовил ОНФ: в нем они сообщили о предстоящей проверке.

— В ответ на Ваши обращения на имя президента Российской Федерации по вопросу организации медицинской помощи в БЦГБ в период распространения новой коронавирусной инфекции, сообщаем. что разъяснения по данным вопросам были даны вам в ответе министерства здравоохранения Новосибирской области на ваше аналогичное обращение от 2 июля 2020 года, поступившее ранее, — сообщил 31 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Ответы на 45 вопросов от министерства здравоохранения пришли 15 июля, однако произошел курьерзный случай: неверно был указан номер и дата запроса. В более позднем письме Минздрав Новосибирской области поправился и указал верную дату и номер запроса, указав, что отвечает именно на те самые 45 вопросов, отправленные в Минздрав и президенту.

Напомним, недавно в Бердске на базе терапевтического отделения №2 по адресу ул. Попова 10/2 был открыт ковидный госпиталь. Редакция считает, что некоторое влияние на открытие ковидного госпиталя оказали и вопросы, присланные в министерство здравоохранения и некоторые вышестоящие инстанции — теперь больные с подозрением на COVID-19 и зараженные COVID-19 не лежат в пульмонологии и опасность заражения коронавирусом пациентов с воспалением легких или другими пульмонологическими заболеваниями, значительно снизилась.