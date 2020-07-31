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Как интересно: Экс-ио главы Бердска Андрей Михайлов отменил публичные слушания по мусорному полигону в Новосибирском районе

16:44 31.07.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что новый мусорный полигон будет размещен не у реки Издревая.

Как интересно: Экс ио главы Бердска Андрей Михайлов отменил публичные слушания по мусорному полигону в Новосибирском районе
По словам Андрея Травникова, проект мусорной концессии «пока заморожен»
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Как интересно: Экс ио главы Бердска Андрей Михайлов отменил публичные слушания по мусорному полигону в Новосибирском районе

Как интересно: Экс-ио главы Бердска Андрей Михайлов отменил публичные слушания по мусорному полигону в Новосибирском районеНе знает ответов на 11 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечатьЕщё 103 новостей

Власти отказались от публичных слушаний по проекту застройки Раздольненского сельсовета Новосибирской области. На территории муниципалитета планировалось построить мусорный полигон. Экоактивисты требуют перевести земли в зону сельхозпользования.
Глава Новосибирского района области Андрей Михайлов подписал постановление об отмене публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Раздольненского сельсовета, которые должны были пройти 29 июля (копия документа есть в распоряжении Тайги.инфо).
В проекте правил предполагается строительство мусорокомплекса и полигона для твердых коммунальных отходов на участке в сельсовете, рассказали активисты организации «Поможем реке Издревая», которые выступают против размещения объекта, который может угрожать водоему. Экологи требуют перевести земли из производственной зоны в зону сельхозназначения.

«Как раз на таких слушаниях решается судьба наших территорий и лесов, потому что их „отводят“ в зону промышленности (у них нет статуса лесов), и появляются планируемые мусорные полигоны», — пишут активисты «Издревой».

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что новый мусорный полигон будет размещен не у реки Издревая. В январе 2020 года экоактивисты вышли с пикетом против против строительства мусорокомплекса и полигона вблизи села Жеребцово (Новосибирский район), рядом с которым находятся река Издревая и истоки реки Гнутихи.

По словам Андрея Травникова, проект мусорной концессии «пока заморожен», но расторжение его невозможно из-за угрозы штрафных санкций.

Источник: tayga.info

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