Как интересно: Экс-ио главы Бердска Андрей Михайлов отменил публичные слушания по мусорному полигону в Новосибирском районе

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что новый мусорный полигон будет размещен не у реки Издревая.

По словам Андрея Травникова, проект мусорной концессии «пока заморожен»

Власти отказались от публичных слушаний по проекту застройки Раздольненского сельсовета Новосибирской области. На территории муниципалитета планировалось построить мусорный полигон. Экоактивисты требуют перевести земли в зону сельхозпользования.

Глава Новосибирского района области Андрей Михайлов подписал постановление об отмене публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Раздольненского сельсовета, которые должны были пройти 29 июля (копия документа есть в распоряжении Тайги.инфо).

В проекте правил предполагается строительство мусорокомплекса и полигона для твердых коммунальных отходов на участке в сельсовете, рассказали активисты организации «Поможем реке Издревая», которые выступают против размещения объекта, который может угрожать водоему. Экологи требуют перевести земли из производственной зоны в зону сельхозназначения.

«Как раз на таких слушаниях решается судьба наших территорий и лесов, потому что их „отводят“ в зону промышленности (у них нет статуса лесов), и появляются планируемые мусорные полигоны», — пишут активисты «Издревой».

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что новый мусорный полигон будет размещен не у реки Издревая. В январе 2020 года экоактивисты вышли с пикетом против против строительства мусорокомплекса и полигона вблизи села Жеребцово (Новосибирский район), рядом с которым находятся река Издревая и истоки реки Гнутихи.

По словам Андрея Травникова, проект мусорной концессии «пока заморожен», но расторжение его невозможно из-за угрозы штрафных санкций.

Источник: tayga.info