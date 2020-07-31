Как интересно: Экс-ио главы Бердска Андрей Михайлов отменил публичные слушания по мусорному полигону в Новосибирском районе

Власти отказались от публичных слушаний по проекту застройки Раздольненского сельсовета Новосибирской области. На территории муниципалитета планировалось построить мусорный полигон. Экоактивисты требуют перевести земли в зону сельхозпользования.
Глава Новосибирского района области Андрей Михайлов подписал постановление об отмене публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Раздольненского сельсовета, которые должны были пройти 29 июля (копия документа есть в распоряжении Тайги.инфо).
В проекте правил предполагается строительство мусорокомплекса и полигона для твердых коммунальных отходов на участке в сельсовете, рассказали активисты организации «Поможем реке Издревая», которые выступают против размещения объекта, который может угрожать водоему. Экологи требуют перевести земли из производственной зоны в зону сельхозназначения.
«Как раз на таких слушаниях решается судьба наших территорий и лесов, потому что их „отводят“ в зону промышленности (у них нет статуса лесов), и появляются планируемые мусорные полигоны», — пишут активисты «Издревой».
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что новый мусорный полигон будет размещен не у реки Издревая. В январе 2020 года экоактивисты вышли с пикетом против против строительства мусорокомплекса и полигона вблизи села Жеребцово (Новосибирский район), рядом с которым находятся река Издревая и истоки реки Гнутихи.
По словам Андрея Травникова, проект мусорной концессии «пока заморожен», но расторжение его невозможно из-за угрозы штрафных санкций.
Источник: tayga.info