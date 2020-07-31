Аккредитация лабораторий

Агентство РосАккЛаб предлагает услуги по аккредитации лабораторий. В компании работают опытные эксперты, которые в строго оговоренные сроки проведут все необходимые мероприятия и оформят требуемый пакет документов. При сотрудничестве не возникает никаких рисков, связанных с договорными заключениями. Вся работа выполняется в соответствии с действующим законодательством.

Аккредитация – это процедура, которая официально подтверждает соответствия конкретного объекта установленным стандартам. Лаборатории, прошедшие аккредитацию в специализированных агентствах, полностью соответствуют работающим в определенный период времени государственным нормативам. То есть это означает, все проводимые исследования и измерения надежные и точные. В аккредитованных лабораториях имеется все необходимое оборудование, средства измерения и работает обученный персонал.

В современных реалиях аккредитация дает массу плюсов работающим лабораториям. Прежде всего, повышается статус организации за счет официального подтверждения высокого уровня компетенции в конкретных вопросах.