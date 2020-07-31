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Аккредитация лабораторий

16:38 31.07.2020
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Лаборатории, занимающиеся испытаниями и исследованиями, должны пройти процедуру аккредитации.

Агентство РосАккЛаб предлагает услуги по аккредитации лабораторий.  В компании работают опытные эксперты, которые в строго оговоренные сроки проведут все необходимые мероприятия и оформят требуемый пакет документов. При сотрудничестве не возникает никаких рисков, связанных с договорными заключениями. Вся работа выполняется в соответствии с действующим законодательством.

Аккредитация – это процедура, которая официально подтверждает  соответствия конкретного объекта установленным стандартам. Лаборатории, прошедшие аккредитацию в специализированных агентствах, полностью соответствуют работающим в определенный период времени государственным нормативам. То есть это означает, все проводимые исследования и измерения  надежные и точные. В  аккредитованных лабораториях имеется все необходимое оборудование, средства измерения и работает  обученный персонал.

В современных реалиях аккредитация дает массу плюсов работающим лабораториям. Прежде всего, повышается статус организации за счет официального подтверждения высокого уровня компетенции в конкретных вопросах.

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