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Строительные подъемники и вышки

16:40 31.07.2020
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Компания «Подъемник-РСТ» предлагает строительные подъемники и вышки, люльки.

Это конструкции разных типоразмеров и типов. Например, у нее можно приобрести ножничные подъемники https://podemnik-rst.ru/nozhnichnye-podemniki по выгодной стоимости. В каталоге на сайте можно найти строительные устройства ведущих производителей европейских стран, а также китайскую технику.

В наличии подъемники:

  • телескопические;
  • фасадные;
  • ножничные.

Техника отличается высоким качеством и эксплуатационной надежностью. Компания является импортером, который снижает торговую надбавку. У нее имеется собственная служба сервисного обслуживания. Она также предоставляет гарантийные обязательства на поставляемые устройства.

У компании каждый сезон действуют акции и распродажи. На складе всегда в наличии востребованные у потребителей запасные и комплектующие части к строительно-подъемной технике. Для постоянных покупателей разработана особая система скидок.

Техника обладает необходимыми сертификатами. Компания тщательно контролирует качество поставляемых устройств. Поставки выполняются в оговоренные сроки. На технику самые выгодные расценки в Ростове-на-Дону.

Особенности и сферы применения строительной подъемной техники

Строительные подъемники необходимы для выполнения различных задач и работ. Они используются при отделке помещений, установке инженерных коммуникаций, осветительных приборов и тому подобного. Монтажники могут подниматься на высоту с инвентарем и материалами, при этом находиться в безопасности.

На сайте компании можно найти описания популярных у потребителей электрических строительных подъемников. На нем также можно оставить заявку, менеджер перезвонит по указанному телефону. Техника поставляется по ценам первого импортера.

На подъемники и другие устройства предоставляется официальная гарантия 1 год. У компании имеется сервисный центр, где производится диагностика и обслуживание техники. А также гарантийный ремонт. Работы выполняются в короткие сроки. В центре работают квалифицированные специалисты с большим опытом.

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