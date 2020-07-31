Перевозка больных от компании “TLB”

Команда “TLB” знает какого внимательного и бережного отношения требуют к себе люди с инвалидностью или временным ограничением подвижности.

Это касается не только физического, но и эмоционального комфорта. Поэтому, кроме современного оборудования и транспорта для перевозки, есть вежливые и очень сильные санитары, которые сделают поездку для человека максимально приятной и удобной.

Перевозка больных Санкт-Петербург — услуга платная, но дает чуть больше свободы перемещения и делает маленькие путешествия по делам или на прогулки комфортнее.

Компания организует до мелочей весь процесс перевозки больных из:

— больницы,

— санатория,

— из дома,

— аэропорта или вокзала,

— с прогулки, из гостей или любого другого места.

Подробнее об услугах читайте тут https://tlb24-spb.ru/perevozka-lezhachix-bolnyx-iz-bolnicy-domoj/.

Главное, сообщите заранее о времени, когда нужна услуга. И обратите внимание, что наши санитары хоть и профессионалы в своем деле, но все же не врачи, поэтому учитывайте состояние больного и если нужно проконсультируйтесь дополнительно со своим лечащим врачом.

Команда организует безопасную перевозку лежачего человека по любому маршруту. В распоряжении бригады — оснащенные специальным образом автомобили, плюс необходимое оборудование для переноса человека от кровати в машину, а затем из машины в кровать.

Бригада состоит из сильных и внимательных санитаров, которые обеспечивают физический и психологический комфорт на протяжении санитарной перевозки. Водитель выбирает оптимальный маршрут, объезжая пробки, чтобы сократить до минимума время поездки.

Служба санитарных перевозок транспортирует человека, который находится в стабильном состоянии и не нуждается в сопровождении медика во время поездки.

Чтобы заказать услугу, оставьте заранее заявку дежурному по телефону. Дежурный зафиксирует маршрут и назначенное время, подскажет как подготовить человека к транспортировке.

Для точного расчета стоимости необходимо дополнительно сообщить дежурному:

— состояние больного;

— наличие лифта в месте нахождения больного и в пункте назначения;

— необходимость ожидания;

— вес человека.

Служба санитарных перевозок берет на себя все заботы по транспортировке больного от кровати до кровати, с учетом его травмы и состояния.