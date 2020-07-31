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Перевозка станков. Что входит в услугу

16:43 31.07.2020
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Перевозка станков, по сути — это перемещение предметов, к перемещению не предназначенных.

Само слово «станок», как и слова «стан» и «станина», означает нечто, прочно стоящее на месте. Для работы крупные станки укрепляют на фундаменте, вся их конструкция требует неподвижности. А раз передвижение является экстремальным состоянием для станка, то перевозка станков требует особого подхода.

Как осуществляется перевозка станков

Итак, перевозка станков начинается с погрузки. Разумеется, перевозка станков всё-таки предусмотрена их конструкторами, и на станках имеются специальные крепления. Но большие размеры станка и центр тяжести, не всегда совпадающий с геометрическим центром, требуют немалого мастерства такелажников. Ошибки при погрузке могут привести и к поломке оборудования, и к травмам рабочих.

Как осуществляется перевозка промышленного оборудования

С точки зрения транспортных и юридических вопросов перевозка оборудования производится так же, как и перевозка любого другого нестандартного груза. При таких перевозках используются низкорамные платформы, и при разработке маршрута следования следует учитывать их размер. Длина платформ и высота груза могут сделать невозможным проезд по эстакадам, тоннелям и другим подобным местам. А потому маршрут, по которому будет проводиться перевозка оборудования, после разработки следует проверить на месте. Ведь изменения в дорожной обстановке могут произойти за самое короткое время.

После проверки маршрут утверждают в дорожной службе и получают разрешение на перевозку. Можно отправляться в путь! Если перевозка оборудования производится из одной страны в другую, оформляются также и соответствующие таможенные документы.

Используемые низкорамные платформы как нельзя лучше подходят для такого рода перевозок. Они не имеют бортов, что позволяет установить и закрепить груз с любыми габаритами, а малая высота платформ делает их устойчивее. Перевозка промышленного оборудования, которое может быть любых размеров, требует именно такого транспортного средства, устойчивого и не ограничивающего габариты.

Чтобы перевозка оборудования не доставила вам никаких хлопот, оформление всех разрешений и бумаг берёт на себя фирма, осуществляющая перевозку. Во время следования по маршруту вы сможете в любой момент узнать, где именно сейчас находится ваш груз. Обратившись в серьёзную организацию, вы поймёте, что хотя перевозка оборудования и является достаточно сложным делом, выполнять его и можно, и нужно только на «отлично».

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