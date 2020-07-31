Выбираем электрическую зубную щетку

Современного человека не нужно убеждать в необходимости регулярного ухода за зубами и полостью рта.

Его важнейшей составляющей является чистка зубов зубной щеткой. Эта процедура позволяет предотвратить развитие таких стоматологических проблем, как кариес, формирование зубного камня и пр. Наиболее эффективны электрические модели. Они могут удалять частички пищи и налет с эмали даже с участков зубного ряда, которые недоступны для традиционных щеток. Рассказываем совместно с проектом ВыборЭксперта, как выбирать такой гаджет для эффективной чистки зубов и полости рта

Виды

Электрические модели отличаются по принципу воздействия на зубной ряд и частотой выполняемых вибраций и движений. Существует несколько основных видов таких устройств.

Стандартные

Традиционные модели электрических зубных щеток были изобретены в середине прошлого века. Они самые распространенные и по сей день и изначально предназначались для тех, кто носил брекет-системы, а также инвалидов и пожилых людей с проблемами моторики. Стандартные модели снабжены электрическим мини-мотором, приводящим в действие чистящую насадку с синтетическими щетинками. При включении гаджета насадка пульсирует и совершает вращения с частотой 5 — 40 тысяч оборотов в минуту, очищая зубную поверхность и массируя десны.

Вибрационные

Вибрационные щетки снабжены электромотором. Он создает вибрации чистящей насадки за счет магнитного поля собственной генерации. Такие устройства бережно чистят зубной ряд и ротовую полость, удаляя налет даже с труднодоступных поверхностей.

Звуковые

Звуковые модели оказывают на поверхность зуба механическое воздействие. Частота их колебаний, обеспечиваемых генератором высоких частот, — 200-500 Гц. У электрических гаджетов этого типа насадка имеет вытянутую форму. Благодаря колебаниям щетинок образуется однородная смесь, состоящая из воздуха, зубной пасты и воды. Она хорошо очищает даже межзубные участки и другие, наиболее труднодоступные места, где скапливается больше всего микробов и зубного налета.

Ультразвуковые

Моделей ультразвукового типа оснащены специальной пьезокерамической пластиной, генерирующей ультразвук частотой 0.02 — 1.7 МГц. Они эффективно устраняют зубной налет, желтизну и потемнения зубной эмали. Ультразвуковые волны улучшают кровообращение десен, способствуя их оздоровлению.

Детские

Детские модели электрических зубных щеток имеют небольшую скорость пульсаций, а их насадки снабжены мягкими ворсинками.

Критерии выбора

Прежде чем отправляться в магазин за электрической щеткой, нужно решить, модель какого вида вам подходит. Стандартные варианты подходят всем, а вот ультразвуковые не следует использовать тем, у кого в полости рта присутствуют коронки, виниры, пломбы и другие стоматологические конструкции. Их плотность отличается от плотности естественных зубов. Они будут по-разному откликаться на звуковые колебания высокой частоты. В результате может разрушиться связь на границе креплений стоматологических конструкций с зубным рядом, и они просто выпадут.

Использование ультразвуковых щеток запрещено и пациентами с периодонтитом, гингивитом и прочими воспалениям полости рта. Влияние волн ультразвуковой частоты способно спровоцировать их распространение в глубину тканей.

Режим работы

Особенно удобны в использовании щетки с 2-3-мя и более режимами работы. Это позволяет максимально эффективно не только чистить эмаль, но и отбеливать ее, удалять налет с языка и зубов с повышенной чувствительностью. Часто такие гаджеты снабжаются переключателями скорости колебания щетинок.

Сенсор нажима

Пожилым людям и пациентам с проблемными деснами стоит выбрать модель с сенсором давления на зуб. Это позволит избежать травмирования зубного ряда. Если вы слишком сильно надавите на него насадкой, гаджет начнет вибрировать или издаст звуковой сигнал. У самых продвинутых моделей в таких случаях автоматически отключается пульсация, и насадка совершает лишь возвратно-поступательные движения, не повреждая десны и зубы.

Таймер

Чтобы эффективно почистить зубы, недостаточно пары секунд. Каждой челюсти следует уделить не менее полминуты. Многие об этом забывают, да и не всегда удобно чистить зубы, посматривая на секундомер. Поэтому лучше покупать модели со встроенным таймером. Они сами подадут сигнал, когда можно начать обрабатывать другую челюсть или завершить процедуру чистки зубов.

Питание

Наличие надежного аккумулятора — один из важнейших критериев при выборе щетки. Для его зарядки используется специальное устройство, которое может быть в настенном или настольном исполнении. Дешевле всего стоят варианты, работающие от пальчиковых батареек. При их эксплуатации приходится постоянно тратиться на замену батареек, что затратно и неудобно.

Насадки

Производители стараются сделать свою продукцию максимально удобной в использовании. Обычно щетки комплектуются одной насадкой. Есть варианты, поставляемые в комплекте с 2-3-мя насадками. Важно выбрать устройство с подходящей жесткостью щетины. Она должна быть равномерной. При покупке щетки, убедитесь, что насадки снабжены индикаторами износа. Дополнительно можно приобрести специальные насадки для удаления налета и языка и внутренней поверхности щек, массажа десен, осветления эмали и пр.

Как выбрать модель для малыша

Детская зубная электрическая щетка может использоваться, если ребенку не исполнилось еще 3-х лет. Замечено, что дети с большим энтузиазмом пользуются «жужжащими» щетками, чем традиционными, и легче приучаются к регулярной гигиене полости рта. Без контроля родителей ребенок может чистить зубки электрическим гаджетом с 5-7 лет.

Важно, чтобы у нее была мягкая, не скользящая ручка и компактная головка, подходящая по размеру. Родители должны вовремя менять насадки и следить, чтобы ребенок не жевал щетинки.

Детские электрические щетки должны мотивировать малышей чистить зубки. Лучше выбрать вариант с необычным дизайном. Некоторые производители предлагают модели с подсветкой. Есть и более продвинутые варианты. Для их использования скачивается специальное приложение для смартфона. Если ребенок не ленится и чистит зубы все время, пока работает таймер, он получает сюрприз на экране смартфона или на нем появляются его любимые мультяшные герои.

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