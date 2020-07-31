iLounge HomeKit — установка системы умного дома под ключ

Обустройство умного дома в современном обществе — это уже не показатель статуса, не дорогое удовольствие, которое могут позволить себе только избранные, а настоящая необходимость.

Необходимость не только потому, что нужно идти в ногу со временем, пробовать какие-то крутые фишки, но совершенно объяснимая и понятная потребность в экономии.

Так, к примеру, установив систему умного освещения можно заметно сэкономить на потреблении электричества, а если установить умный термостат со всеми нужными компонентами — вы сэкономите достаточно большую сумму на коммунальных платежках (газ, электрическое отопление и так далее).

Самостоятельная установка и настройка умного дома занимает очень много времени, терпения и познаний в определенной сфере. Не все могут похвастаться пониманием HomeKit, не все умеют подключать устройства и разбираются в создании сценариев/совместимости. Поэтому как никогда актуальным стает оборудование умного дома под ключ.

Компания iLounge приготовила новый проект iLounge HomeKit, который поможет вам воплотить в жизнь свою мечту про полностью оборудованный умный дом HomeKit созданный индивидуально для вас «под ключ».

Мечтаете о безопасном жилище будущего, где каждым устройством можно управлять с помощью одного iPhone? Компания iLounge делает эту мечту реальностью, благодаря новому проекту iLounge HomeKit.

Теперь каждый желающий может оставить заявку на внедрение системы умного дома HomeKit для своего коттеджа, квартиры и коммерческого офиса, чтобы ощутить все преимущества будущего и умных устройств, подобранных индивидуально под ваши потребности из более чем 100 мировых брендов.

После того, как вы оставите заявку с вами свяжутся мастера из команды iLounge HomeKit. Вы сможете персонально обговорить все детали по установке умного дома, посоветоваться о том, какие функции вам нужны и какие устройства хотите видеть. Внедрение системы начнется только по факту вашего одобрения и заключения договора, поэтому вы полностью юридически защищены.

Команда iLounge HomeKit, по факту завершения внедрения системы умного дома, предоставляет все настройки и помогает вам освоить управление каждым устройством HomeKit. Поэтому вы получаете не просто устройства или установленную систему, а персонализированный умный дом, настроенный под ваши потребности и запросы, а также качественную сервисную поддержку от наших мастеров в случае, если что-то выйдет из строя.

Сделайте свой дом мечты умным вместе с iLounge HomeKit !