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Александр Берн — новинки в сфере информационной безопасности

16:55 31.07.2020
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«Во время пандемии коронавируса и введенного карантина значительно участилось количество хакерских атак различного вида» — сообщает Александр Берн, специалист в области информационной безопасности.

Объем DDoS атак за это время увеличился в пять раз. Больше всего от них пострадали следующие отрасли: онлайн-торговля, государственные структуры, финансы, телеком, образование и игровой сегмент.

Тем не менее предложения по защите данных не заставляют себя ждать. Александр Берн, ведущий эксперт в сфере информационной безопасности, рассказал о некоторых решениях от отечественных компаний.

Solar appScreener 3.6 – новая версия программы для анализа защищенности приложений от компании «Ростелеком-Солар». С ее помощью можно провести тестирование программного обеспечения на предмет наличия уязвимостей и НДВ для подтверждения соответствия ПО четвертому оценочному уровню доверия. Важным нововведением приложения стала интеграция Solar appScreener с такими репозиториями как GitHub, GitLab, Bitbucket. Благодаря этому система может самостоятельно отслеживать появление новой версии кода в репозитории, и анализировать ее, после чего результаты сканирования автоматически направляются на указанный адрес.

Александр Берн — новинки в сфере информационной безопасности

Кроме этих нововведений, был улучшен интерфейс приложения для увеличения удобства использования. Появилась возможность создания проектов с настройкой интеграции репозиториев с дальнейшим автоматическим анализом кода.

Компания «Ростелеком-Солар» выпустила еще одно обновление системы Solar inRights 2.10, которая разработана для управления идентификационными данными и доступом. Были улучшены элементы автоматизации, а также усилен аналитический инструментарий, что значительно уменьшает время работы с системой.

Для обработки нарушений политик безопасности был добавлен список фильтров с возможностью выбора нарушений по статусу, периоду, конкретной системе. Приложение предоставляет функцию просмотра деталей по каждому нарушению, а также всей истории работы с ними.

ICL UTM teamRAY – программно-аппаратный комплекс, разработанный компанией «ICL Техно». Он был создан с целью предоставления многоуровневой защиты информации, защиты корпоративных компьютерных сетей от несанкционированного доступа. При этом сотрудники получают доступ к внутренним серверам компании через интернет. Система предотвращает вторжения различного рода, защищает от хакерских атак, а также от несанкционированных действий с данными. Кроме этого, корпоративные сети защищены от проникновения вредоносных программ.

Как сообщает эксперт в области информационной безопасности Александр Берн, резкий всплеск хакерской активности стал причиной более быстрого развития систем защиты данных, благодаря чему можно оперативно справится с атаками и их последствиями. Тем не менее, стоит уделять особое внимание информационной безопасности, использовать различные системы защиты данных, чтобы предотвратить утечки любого рода.

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