Почему стоит заказать мебель в Китае в режиме онлайн

Но заказ непосредственно с фабрик Поднебесной позволяет существенно сэкономить и при этом не переживать о качестве. Благодаря участию посредника, который точно знает, с кем стоит сотрудничать, а с кем не стоит, клиент получает предметы интерьера, которые прослужат ему не одно десятилетие. И это не единственная причина, чтобы заказать мебель онлайн из Китая в Москве. Почему именно онлайн? Потому что в такой ситуации к выгоде добавляется еще и удобство, ведь далеко не у каждого занятого человека есть время на то, чтобы лично заниматься выбором и прочими организационными вопросами.

В том случае, когда мебель запрашивается с китайских фабрик в онлайн-режиме, заказчик получает фото тех предметов интерьера, которые соответствуют пожеланиям, которые он высказал. После этого ему нужно просто сделать выбор. Все остальное ляжет на компанию-посредника. При необходимости ее менеджер на месте может посетить рынок. Следует учитывать, что общая сумма заказа, прописанная в договоре, должна быть не менее 10 тысяч долларов, иначе китайской стороне будет невыгодно с ним работать. Однако есть и плюс: чем больше мебели и чем более существенную сумму за нее отдает клиент. тем на большую уступку готова пойти фабрика. Экономия в результате получается очень существенной.

Менеджер начинает работать с заказом после того, как клиент утвердит заказ и согласится с озвученной ему суммой. С ним прямо в режиме онлайн заключается контракт, который считается выполненным после того, как мебель приедет к законному владельцу.

В связи с этим заказчиков интересует вопрос о сроках выполнения заказа. Обычно для того, чтобы изготовить необходимую мебель, китайской фабрике требуется около месяца, но на разных производствах сроки отличаются и в каждом случае озвучиваются отдельно. Еще некоторое время уйдет на доставку, которая будет организована самым выгодным и доступным для клиента способом. При желании можно будет также купить мебель онлайн в Китае в Гуанчжоу с доставкой прямо по адресу, такую возможность дает сервис организации сборного груза. В любом случае ожидание будет недолгим и полностью окупится той финансовой выгодой, которую в результате получит клиент. Именно поэтому услуга так популярна.