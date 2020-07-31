Какими свойствами должна обладать защитная спецодежда

Также она защищает от пыли, влаги, воздействий других вредных веществ, присутствие которых на рабочих местах неизбежно. В зависимости от видов неблагоприятных фактов, наличие которых предполагается на производстве, принимаются отдельные нормы, какими именно свойствами должна обладать защитная спецодежда.

Но независимо от узкоспециализированных качественных характеристик СИЗ, есть некоторые общие требования. Одно из этих требований, удобный крой одежды, который не создает даже малейших неудобств при активных движениях. Но при этом допускается использование в крое швейных изделий деталей разной формы. Поэтому современные модели спецодежды получаются привлекательными, совсем не похожими на образцы мешковатой робы 50-х гг прошлого столетия. Убедиться в этом можно посмотрев несколько коллекций из каталога https://www.barnaul.spets.ru/.

Вторая часть свойств рабочей одежды относится уже к категории безопасности, и рассмотрим ее немного подробней.

Защитные свойства спецодежды

Защиту от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений обеспечивают особые характеристики ткани, используемой при шитье одежды. В нормах указано, что плотность ткани для спецовки с защитой только от общепроизводственных загрязнений, должна быть не более 180 г/м², а при защите от возможных проколов уже 350 г/м².

Но даже при большой плотности, ткань не должна препятствовать свободному кожному дыханию. И в первом классе защиты, только от загрязнений, тканевые волокна должны пропускать не менее 40 дм³ воздуха на 1м², а при максимальной плотности не менее 20.

Еще одно важное свойство, водоотталкивание, которое измеряется в у.е. Для всех видов тканей, оно должно быть не менее 90 единиц и даже после пятикратных стирок или чисток не меньше 80 единиц. Маслоотталкивающие свойства, измеряемые в баллах, соответственно 5 баллов и после стирок 4 балла.

Защита от низких температур еще недавно обеспечивалась только слоем тяжелого утеплителя в куртках и брюках. Сегодня даже несколько слоев утеплительных тканей не превращают куртку в тяжеленный груз, постоянно давящий на плечи.

Для отдельных категорий спецодежды есть дополнительные требования. Например, невоспламеняемость ткани, диэлектрические свойства, устойчивость к воздействию химреактивов, щелочей или кислот.