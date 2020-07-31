«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать?

Июль закончился, но президент так и не сделал заявления о продлении выплат. Петицию за августовское пособие подписали на 31 июля 161 000 родителей. Но есть и критики: богатые не хотят содержать малоимущих на свои налоги.

Надежда родителей на еще одну выплату на детей в августе растаяла

В последний день июля на 17.00 петицию с просьбой продлить в августе выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет подписали почти 161 000 человек. За сутки на 4000 подписей под обращением к президенту и правительству стало больше.

Родители ждут от Путина еще денег, но президент так и не сделал заявления об августовских пособиях. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня. Вероятно, в августе 10 000 рублей российские семьи с детьми не получат.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним:

— Мы не попрошайки. Еще и унизили, бесстыжие. Мы сидели без работы — ипотеки, кредиты, зп низкая. Нам самом деле сидишь и думаешь, на что ребенка собирать. Жизнь дорогая. Мы не виноваты, что нас так подкосили. Мы государству сейчас не интересны — конституцию приняли, все. Сидят люди, пенсии маленькие, зп маленькая, но ЖКХ подняли, фашисты, продукты и все остальное, бензин.

Татьяна:

— А у кого дети 17лет? Сын только закончил 11 классов и также нуждается в поддержке. Но много таких детей обошли стороной. Я одна воспитываю 3 детей, старший сын (болезнь Бехтерева), средний — перелом шейного позвоночника. Вот и живём на пенсию сына, работать не могу, т.к сын лежачий. И никуда мы не вошли — младшему 17, остальные старше, но, к сожалению, инвалидов тоже не поддержали.

Аноним:

— Ну, если государство может помочь своему народу, почему бы и не помочь. А кто говорит что люди «попрошайки» — у кого денег куры не клюют. Если бы у меня была зп 100-150 тыс. в месяц, я бы тоже так сказала.

777888:

— Пару раз дал денег, сейчас будут выпрашивать до последнего.

a.danilov:

— Есть такая народная мудрость: Сделаешь доброе дело, в первый раз примут с благодарностью, второй — как должное, а третий — требовать начнут.

Аноним:

— Я подписывала петицию насчёт выплат в августе и ещё готова подписать если надо!!! И мы не попрошайки! У меня 2-е детей, к счастью, пока не школьники! Нашей семье очень нужна помощь в виде 10 т в августе, т.к надо идти в садик, заплатить за него, заплатить за квартиру, свет и воду (т.к наш дом в январе этого года сгорел), отдать за кредит! Муж сидит дома, я в декрете (на работе у мужа карантин и выплачивают всего 5600 в месяц уже на протяжении 4 месяцев). Мы уже много задолжали за кварплату и кредит! Народ не то что требует выплатить пособие, а просят о помощи!!! И некоторые пишут, куда, мол, дели те прошлые выплаты?! Я, например, получала в апреле, мае по 5 т в месяц! В июне — 10 т и до 3х лет — 5 т, и в июле 20 т!!!В апреле с з/п мужа 5600+5 т пособия. Ушли деньги за квартиру +мы заняли деньги, т.к 12 т надо! Также и в мае!!! В июне 5600+15 т — спокойно отдали за квартиру, воду и свет! В июле 20 т+5600 (квартира, кредит). Не знаю, может, кто и не заметил, а мы на эти деньги даже не брали продукты (спасал нас наш огород на том сгоревшем участке). В общем не надо осуждать тех мамочек, кто просит о помощи, и говорить гадости (если вам хватает денег на всё и вы работаете, то, поверьте, я очень рада за вас, честно, но не равняйте остальных с собой!). И поверьте, моя семья очень благодарна Владимиру Владимировичу Путин за все выплаты и с уважение к нашему президенту молю о помощи своему народу!!!

Аноним:

— Достали со своим попрошайничеством! Дай, да дайте… Идите и зарабатывайте! Большая часть пенсионеров вынуждена работать после выхода на пенсию, люди с высшим (настоящим высшим) образованием вынуждены идти работать вахтерами, уборшиками, сторожами… И не ноют, и не просят! И детей своих без пособий и материнских капиталов вырастили. Почему тем, кто всю жизнь уже отпахали на государство, ни дали ни копейки. А у них трат нисколько не меньше, одни лекарства сколько стоят в аптеке. И ничего, выживают, как могут, вкалывают на дачах, в отличие от современных мамашек с нарошенными ногтями, но без мозгов, потому что мозг не нарастишь и не нарисуешь… Хватит рожать ради денег, работать идите, обнаглели совсем!

Аноним:

— Интересно, чем дети, у которых родители зарабатывают около 100 тыс., отличаются от детей, у которых папки и мамки работают, не напрягаясь, за копейки? Кто этим папкам и мамкам виноват? Надо было учиться, получать образование, приличную специальность и ваши дети тоже бы имели возможности в разы большие, чем сейчас! Нет, проще мужикам пивом по вечерам заливаться, бабам рожать, как из пулемёта, и постоянно что то клянчить у государства. Те, у кого з/п больше 100 тыс., и налогов в разы больше платят. И почему на их налоги должны содержать вас и ваших детей?

Аноним:

— Презервативы вам нужно раздавать, а не пособия.

Аноним:

— Извините меня, но я своей дочери 15-ти лет за первые 10 тысяч от Путина купила телефон. И это первый телефон, который я смогла ей купить. Моя зарплата всего 10 100.

Аноним:

— Такие умные здесь собрались, «зачем рожали столько детей», «зачем попрашайничаете, идите работайте». Видела б я этого человека в живую, кто это говорит, плюнула б в рожу. Сколько б не рожали детей, государство обязано помогать людям, а не пихать себе эти деньги, а сколько детей родили, это вам не должно лезть!!! Работать за 25 000 — это зашибись зарплата, платили б побольше, никто б не выпрашивал!!!! На продукты в месяц уходит 15 000, там коммуналка бешеная, себе купить ничего не можешь из одежды, конченое правительство, позор просто!!!

Аноним:

— Вам никто ничего не обязан. Надо взвешивать, что ты можешь дать ребёнку, если его родишь. Ты сама себе государство, а ребёнок твой — народ. А нет, залетели и ждут халявы.

Людмила:

— Спасибо за выплаченные деньги. Я их потратила на оплату коммунальных услуг. Хоть с одной стороны легче стало.

Ната:

— Я тоже за то, чтобы выплатили и в августе! А тот, кто говорит «зачем рожали столько детей» — это не ваше дел. Когда, к примеру, сына в армию забирают — это он должен государству, а государство, получается, вообще ничего не должно? Вам просто завидно, а то вот получили 20 000 р и мало, конечно, мало. У меня сын в первый класс пойдёт и все очень дорогое!

Аноним:

— Как противно читать вранье про покупку учебников. За 2 месяца куда деньги дели? Ответ один — прокутили.

АнтиЯ:

— Интересно, как же мы растили детей без этих подачек?