Выбрасывала в окно на 8 этаже домашние вещи и чуть не упала сама старушка в Бердске

Бердские полицейские оперативно прибыли на место происшествия

Вечером в пятницу, 31 июля, необычное происшествие заметили жители центра Бердска. Из окна на 8 этаже дома на ул. Горького пожилая женщина выбрасывала домашние вещи, одежду, «всякие тряпки» на улицу.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, они опасались, что бабушка выпадет из окна и разобьется. Поэтому вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия и выясняют, что произошло в квартире многоэтажки. И делают все возможное, чтобы пожилой человек, возможно, больной не причинил вреда себе и окружающим.