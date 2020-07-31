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Выбрасывала в окно на 8 этаже домашние вещи и чуть не упала сама старушка в Бердске

20:10 31.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Очевидцы происшествия, беспокоясь за пожилую женщину, вызвали полицию. Сотрудники МВД разбираются. Возможно, пенсионерка больна.

Выбрасывала в окно на 8 этаже домашние вещи и чуть не упала сама старушка в Бердске
Бердские полицейские оперативно прибыли на место происшествия

Вечером в пятницу, 31 июля, необычное происшествие заметили жители центра Бердска. Из окна на 8 этаже дома на ул. Горького пожилая женщина выбрасывала домашние вещи, одежду, «всякие тряпки» на улицу.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, они опасались, что бабушка выпадет из окна и разобьется. Поэтому вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия и выясняют, что произошло в квартире многоэтажки. И делают все возможное, чтобы пожилой человек, возможно, больной не причинил вреда себе и окружающим.

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