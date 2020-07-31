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Задержание 33 россиян в Белоруссии обсудил Путин с членами Совбеза

20:21 31.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Участники совещания выразили надежду «что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

Задержание 33 россиян в Белоруссии обсудил Путин с членами Совбеза
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин 31 июля в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — говорится в сообщении

33 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа, отмечало агентство.

Однако посол РФ в Минске заявил, что россияне — представители ЧОП — просто опздали на рейс в третью страну, с которой у них был заключен контракт. Поэтому и заселились в санаторий.

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От редакции

Белоруссия освободит и извинится?

Аноним, 31 июля 2020 21:37
Что-то совсем не поделили батька с обнуленным - сдал таки батька наших «патриотов» желто-блакитным
Аноним, 31 июля 2020 21:47
Владимир, как вас там, Владимирович, ну уже в каждой кухне все знают, что один из тех, кто давал благословение на Ваше царствование 20 лет назад, фамилия у него Дерипаска, благодаря наложенным на него санкциям со стороны хозяев, продал свой "РусАл" им, а теперь хочет прибрать белорусское подобное хозяйство. Чувак действует на стороне вероятного противника, для достижения своих целей использует как-бы частную военную компанию, ему глубоко накакать на народ Белоруссии, на престиж гауляйтера России, просто так надо. Расслабьтесь и сходите на ботексную подтяжку.

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