Задержание 33 россиян в Белоруссии обсудил Путин с членами Совбеза

Участники совещания выразили надежду «что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин 31 июля в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — говорится в сообщении

33 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Агентство «БелТА» назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа, отмечало агентство.

Однако посол РФ в Минске заявил, что россияне — представители ЧОП — просто опздали на рейс в третью страну, с которой у них был заключен контракт. Поэтому и заселились в санаторий.