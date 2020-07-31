Для разнообразия — про набережную

Сортавала – город на берегу Ладожского озера с населением в 18 тысяч жителей. У них есть проект набережной!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:

Здравствуйте. Для разнообразия — про набережную. Сортавала – город на берегу Ладожского озера с населением в 18 тысяч жителей. У них есть проект набережной! https://www.severreal.org/a/30756522.html

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