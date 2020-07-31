В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Здравствуйте. Для разнообразия — про набережную. Сортавала – город на берегу Ладожского озера с населением в 18 тысяч жителей. У них есть проект набережной! https://www.severreal.org/a/30756522.html
Для разнообразия — про набережную
20:24 31.07.2020
Сортавала – город на берегу Ладожского озера с населением в 18 тысяч жителей. У них есть проект набережной!
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
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