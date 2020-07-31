Фото: горел диван в коридоре общежития на Попова, 35

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:

Пожар в многоквартирном жилом доме. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы сообщает, что 30.07.2020г. в 19 часов 15 минут произошло возгорание остаточных частей мебели (дивана), расположенных в общем коридоре в правом крыле на 3-м этаже здания многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 35. Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны жильцами дома. Данные предметы находились на путях эвакуации возле пожарного выхода. Обращаем внимание граждан, что согласно п.п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах, коридорах, лестничных площадках запрещается размещение различных материалов, изделий, производственных отходов, мусора. В случае возникновения чрезвычайной ситуации данное нарушение может привести к трагическим последствиям. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.