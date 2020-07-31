Связала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске

Соседи вызвали полицию, опасаясь, что пожилая женщина может разбиться. «Скорая», по словам соседей, приезжать отказалась, предложила звонить родственникам.

Связала канат из простыней и покрывал, свесила его на улицу, вероятно, с намерением спуститься

Стали известны подробности инцидента с выбрасыванием из окна на 8 этаже домашних вещей бабушкой. Она, кроме того, связала канат из простыней и покрывал, свесила его на улицу, вероятно, с намерением спуститься.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» это произошло вечером 31 июля в одной из многоэтажек на ул. Горького. Пожилая женщина выбрасывала домашние вещи, одежду, «всякие тряпки» на улицу.

Очевидцы опасались, что бабушка выпадет из окна и разобьется. Поэтому вызвали полицию. Полицейские прибыли на место происшествия и выясняют, что произошло в квартире многоэтажки. И делают все возможное, чтобы пожилой человек, возможно, больной не причинил вреда себе и окружающим.

Как рассказали соседи, женщина нередко бросает в окно домашнюю утварь, посуду, кричит. По всей видимости, живет она одна. Скорая помощь, по словам очевидцев, приезжать отказалась. В больнице заявили, что необходимо вызывать родственников.