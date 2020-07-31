Пятница: очень хочется выпить рюмку-другую. Почему?

Пятничная доза зависит от индивидуальной способности к расслаблению. Например, у людей, которые работают в особо серьёзных организациях, с этим часто бывают проблемы: сколько бы ни выпили, остаются трезвыми.

Алкоголь по пятницам — признак зависимости

В пятницу в любом городе мира все бары, как правило, переполнены. Почему многие предпочитают расслабляться с помощью алкоголя в конце рабочей недели и чем это чревато, рассказала АиФ психолог Анна Хныкина.

Анна, почему именно в пятницу многим людям так хочется выпить?

Анна Хныкина: — Это своего рода маленький праздник по случаю окончания рабочей недели, мы как будто можем выдохнуть и наконец-то расслабиться. Для современных людей, которые каждый день пашут на результат, включены в рабочие процессы, это ритуал перехода из рабочего состояния в двухдневный «расслабон». Им нужен какой-то тумблер, чтобы хоп — и оказаться на другой волне, беззаботной, без какого-либо напряжения.

Это как с отпуском. Наверняка вы замечали, что, когда едешь в другую страну, как правило, в первый день всем все не нравится: отель плохой, люди какие-то странные, место не очень и т. д. Чтобы расслабиться и наслаждаться отдыхом, нужен определенный временной промежуток, который включает переезд, размещение и т. д. Обычно только на следующие сутки мы переключаемся и начинаем получать удовольствие. Что происходит с людьми в конце рабочей недели? Они выпивают бокал вина или чего-то покрепче и тут же попадают в расслабленное состояние, это такой экспресс-метод.

— Алкоголь в данном случае — самый короткий путь?

— Конечно, и хорошо еще, если подобные «экспресс-методы» люди используют исключительно по пятницам. Те, у кого очень напряженная работа, могут выпивать каждый день, а потом в конце жизни становятся настоящими алкоголиками и сами не понимают, как это произошло с ними.

Я знаю людей, которые после напряженного рабочего дня приносят домой огромные стопки бумаг, которые, например, нужно просто вычитать и подписать, т. е. они вообще не отдыхают. Представители творческих профессий тоже часто работают нон-стоп, и, чтобы остановить непрекращающийся поток мыслей или элементарно заснуть, такие люди употребляют алкоголь каждый день.

— Почему кому-то достаточно выпить в пятницу, например, два бокала вина, а кому-то — две бутылки? От чего это зависит?

— Доза зависит от того, как часто человек выпивает, потому что, если он делает это каждый день, постепенно для достижения нужного эффекта будет требоваться все больше и больше алкоголя.

Также доза зависит от индивидуальной способности к расслаблению. Например, у людей, которые работают в особо серьёзных организациях, с этим часто бывают проблемы: сколько бы они ни выпили, они остаются трезвыми.

— Если человек регулярно пьет по пятницам, мы уже можем говорить о зависимости?

— Регулярность, безусловно, может говорить о наличии зависимости. Но я бы еще обратила внимание на способность человека отказываться от алкоголя. Есть она или уже нет, можете вы сказать «нет», когда предлагают выпить, или уже забыли, что такая опция вообще существует. И, конечно, если речь идет о зависимости, человек уже не ищет причин типа «забыть о работе и расслабиться», а пьёт просто так, как говорится, без повода.

— От зависимых людей часто можно услышать: «Да я хоть завтра брошу». Они реально верят в это или все прекрасно понимают и просто пытаются обмануть окружающих?

— Все зависимые постоянно врут, в первую очередь — себе. У них плохой контакт с реальностью, я бы даже сказала, что он вообще отсутствует. Они находятся в иллюзиях относительно своего существования в этом мире и действительно верят в то, что могут бросить пить в любую минуту. Проблема именно в этом и заключается, ведь если бы они раньше заметили тревожные сигналы, ту же регулярность, о которой я сказала, то смогли бы остановиться, для этого не нужно ждать «завтра» . Но, как правило, они считывают сигналы, когда уже слишком поздно. Просто для понимания скажу вам, что положительный выход из терапии зависимых — 2%.

— Все наркологи, интервью которых я читала, как один говорят, что если вы пьёте каждую пятницу, то у вас неминуемо сформируется зависимость. Да, на это потребуется время, но судьба ваша уже предопределена. Согласны с этим?

— Если хоть какая-то регулярность присутствует, это тревожный звоночек. Кроме того, здесь есть еще один нюанс, на который стоит обратить внимание: предвкушение. Именно оно подсаживает людей на алкоголь и лежит в корне формирования привычки регулярного употребления спиртного.

— Грубо говоря, если я в понедельник просыпаюсь с мыслью о том, как здорово проведу предстоящую пятницу в баре, то это конец? Здравствуй, зависимость?

— Когда вы начинаете рабочую неделю с мыслью о том, что в пятницу будете отдыхать в каком-то баре, это формирование привычного намерения, а значит, зависимости. Подобные состояния предвкушения обязательно надо у себя отслеживать, неважно, в понедельник они возникают или любой другой день недели.

— Что мне это даст?

— Эти состояния дают понять, что вы формируете у себя нехорошую привычку, поэтому как минимум нужно отменить регулярность ваших пятничных посиделок в баре, где есть алкоголь. Отлавливая свои предвкушения, на ранних стадиях можно избавиться от зависимости. Точно так же будьте внимательны к дозе спиртного. Если она растёт, значит формируется привычка.

— Пока я пью по пятницам бокал вина — ничего страшного, а вот если я вдруг перешла на два, есть повод задуматься?

— Пока вам достаточно одного бокала, я бы сказала, что можно не напрягаться. Нужно просто следить за собой, и если вдруг хочется больше, то срочно увеличивать промежуток между приемами алкоголя.

— Но здесь же тоже есть регулярность?

— Послушайте, ну мы же все взрослые люди. Зависимость возникает, когда есть регулярность, рост дозировки и неадекватное поведение, т. е. после алкоголя вы теряете человеческий облик, ничего не помните, неадекватно себя ведете. У меня была однажды клиентка — очень красивая и успешная девушка, которая начала прием со слов: «Мне надо что-то делать с алкоголем, потому что вчера я разбила чужую машину и не помню этого». В такой ситуации мы уже говорим о наличии определенной зависимости. Это очевидно. Если у вас бывают подобные эпизоды с выходом в «астрал», алкоголь — явно не ваша игрушка. Оставьте ее, пока не поздно. Даже пьяные танцы на столе — это тоже не совсем нормально. Когда человек не понимает таких элементарных вещей, пить ему нельзя.

— Такая сознательность, как у этой девушки, среди зависимых людей — редкость?

— Безусловно. Большинство зависимых свою проблему не осознают! И, прочитав эту статью, они, естественно, скажут: «Это не про меня, у меня все хорошо».

— Допустим, человек заметил у себя первые признаки, о которых вы сказали, а дальше что? Чем заменить пятничные алкогольные вечеринки?

— Давайте так: если человеку нужно рассказывать, что ему сделать вместо того, чтобы выпить, это тоже признак того, что он на грани и явно не относится к категории людей, которые живут сознательно. Действительно взрослым, осознанным людям не надо подсказывать, что делать, как себя развлечь. Они прекрасно знают, что им нравится, что они любят и чем могут заменить алкоголь.