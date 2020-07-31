10 партий зарегистрировали списки на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Смотрите, кто прошел

В Избирательной комиссии Новосибирской области завершили регистрацию списков кандидатов от партий на выборы депутатов Заксобрание в сентябре. Об этом сообщили в ведомстве 31 июля.
Зарегистрированы списки 10 партий. Отказано в регистрации спискам двух партий — «Партия прямой демократии» и «Коммунисты России». В первом случае основанием для отказа стал высокий процент недействительных подписей (более 23%). Во втором случае — недостаток документов.
На данный момент идет проверка документов кандидатов по одномандатным округам.
Выборы в Заксобрание региона пройдут 13 сентября в Единый день голосования. В нем будут участвовать:
1. Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» (56 кандидата);
2. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новосибирской области (61 кандидат);
3. Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» (71 кандидат);
4. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» (61 кандидат);
5. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (46 кандидатов);
6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области (63 кандидата);
7. Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (150 кандидатов);
8. Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Новосибирской области (103 кандидата);
9. Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России (49 кандидатов);
10. Новосибирское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (130 кандидатов).
По одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области выдвинуто 220 кандидатов, зарегистрирован 131 кандидат.
31 июля – последний день для проверки документов, представленных кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими областные списки кандидатов, и для принятия комиссиями решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов или об отказе в их регистрации.
Бердск относится к двум областным округам — №12 и 16.