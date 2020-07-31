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Лидером по росту числа летних веранд в пандемию в России стал Новосибирск

21:32 31.07.2020 Фото: pixabay.com
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Общепит в Новосибирской области сейчас работает только навынос, на доставку или в формате летних веранд. Посидеть за столиками внутри заведения пока не получится. Каков средний чек?

Лидером по росту числа летних веранд в пандемию в России стал Новосибирск
Новосибирск стал лидером по росту количества летних веранд в России

В Новосибирске по сравнению с прошлым годом резко увеличилось число летников при ресторанах, барах и кафе. По этому показателю город обгоняет другие российские миллионники, сделали вывод аналитики компании 2ГИС.

Специалисты геосервиса выяснили: число заведений, работающих в формате летних веранд, в сравнении с прошлым годом увеличилось в 12 из 15 городов-миллионников.
«Лидером по приросту заведений, переориентировавшихся на этот формат, стал Новосибирск. Тут их доля увеличилась более чем на 9%, несмотря на долгий простой общепита в условиях карантина и довольно позднее разрешение на работу в формате летних веранд», — отмечают в 2ГИС.

Следом за Новосибирском идут Пермь и Казань с динамикой +9% и +7,3% соответственно.

Что касается общего числа кафе, баров и ресторанов в крупных российских городах, то оно продолжает увеличиваться, но не так быстро, как прежде.

Если за прошлый год количество заведений общепита выросло более чем на 10% в половине городов-миллионников, то в первом полугодии 2020-го сопоставимый прирост продемонстрировали только Уфа (+18,7%) и Омск (+10,3%). В Новосибирске общее число ресторанов, баров и кафе увеличилось лишь на 2,6%.

Также аналитики 2ГИС изучили средний чек в общепите. Оказалось, что, несмотря на кризис и временную приостановку работы, ценовая политика осталась стабильной в большинстве городов. По состоянию на 1 июля 2020 года новосибирцы оставляли в барах, кафе и ресторанах в среднем по 586 рублей, годом ранее — по 580. Таким образом, средняя сумма в чеках увеличилась всего на 1%. Бизнес-ланчи за это время подорожали в среднем на 3,7% — с 215 до 223 рублей.

В связи с пандемией общепит в Новосибирской области сейчас работает только навынос, на доставку или в формате летних веранд. Посидеть за столиками внутри заведения пока не получится.

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