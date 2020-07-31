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Банки отказывают в кредитах даже зарплатным клиентам: 2/3 заявок отклонили

21:43 31.07.2020 Фото: pixabay.com
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Это связано с ориентацией банков на наиболее надежных заемщиков. А рост числа заявок наблюдался в том числе за счет самых нуждающихся категорий, включая людей, у которых с начала пандемии упали доходы.

Банки отказывают в кредитах даже зарплатным клиентам: 2/3 заявок отклонили
Зарплатным клиентам банков стало сложнее получить кредит

Процент одобренных потребкредитов для зарплатных клиентов банков снизился до минимума с начала пандемии. Как сообщают «Известия», если в марте 44,8% принятых решений были положительными, то в июне таких было всего лишь 36,1%.

В исследовании Национального бюро кредитных историй, количество заявок на подобные кредиты возросло на 21%.

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков полагает, что ситуация связана с ориентацией банков на наиболее надежных заемщиков — организации ужесточили условия кредитования.

«Поэтому ориентировали маркетинговую политику на привлечение зарплатных клиентов, что и привело к увеличению спроса с их стороны», — отмечает эксперт.

По его словам, рост числа заявок наблюдался в том числе за счет самых нуждающихся категорий, включая людей, у которых с начала пандемии упали доходы.

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