При нападении на торговый центр пострадали 11 человек от распыленного газа

Четыре человека, по предварительным данным, ограбили отделение банка в Берлине и распылили там газ. Полиция не считает произошедшее терактом. Преступников ищут.

В Берлине неизвестные напали на отделение банка и распылили там газ

В Берлине четыре человека совершили нападение на отделение банка в торговом центре с целью ограбления, применив слезоточивый газ. Об этом сообщается на официальном столичном портале и в Twitter берлинской полиции.

«Четыре человека, по предварительным данным, ограбили отделение банка на Херманплац и распылили там газ. Несколько человек получили ранения», — говорится в сообщении полиции.

По данным городских властей, в результате нападения пострадали 8 человек. Им оказывается медицинская помощь. Позже полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место нападения. Транспорт перестал делать остановку на Херманплац.

По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение «Постбанка» в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек.

Уточняется, что в настоящий момент полиция разыскивает преступников, пока задержанных в связи с данным нападением нет.

Правоохранительные органы не считают, что данное нападение имеет террористический мотив, передает tagesspiegel.de.