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«Цифры из пальца»: Дегтярев ответил на расследование Навального о недвижимости

22:12 31.07.2020 Фото: ГД
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По словам врио губернатора Хабаровского края, его родители живут в этом доме, он им принадлежит. Они построили его на деньги, вырученные при продаже всего нажитого имущества.

Цифры из пальца: Дегтярев ответил на расследование Навального о недвижимости
Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании ФБК оценил в 100 млн рублей.

По его словам, его родители живут в этом доме, он им принадлежит. Они построили его на деньги, вырученные при продаже всего нажитого имущества. На участке продолжается строительство, поэтому часть объектов недвижимости еще не зарегистрирована, например, пристройка.

«Мой отец он долго довольно-таки этим занимается. Там уже идут отделочные работы, денег не хватает как всегда. Как закончит — сразу поставит на учет. Как и все граждане России», — добавил врио губернатора.

«Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — отметил Дегтярев.

Навальный в расследовании указал, что по документам площадь дома, расположенного в двух километрах от МКАД, — 226 квадратных метров, а реальная — около 1000.

Кроме того, оппозиционер указал, что квартира в Москве стоимостью 25 млн рублей записана на мать врио хабаровского губернатора.

Родители Михаила Дегтярева — врачи из Самары. В 1994 году они вместе с сыном поехали работать в Йемен на год по контракту и попали в заложники вместе со всей больницей в ходе боевых действий. Сам Дегтярев в 2004 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, с 2009 года он находился в кадровом резерве президента, с 2011 года заседал в Госдуме. 20 июля он стал врио губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала, арестованного по делу о заказных убийствах предпринимателей.

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