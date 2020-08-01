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Спецвыпуск «Свалочный город. Или деньги не пахнут» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020

23:17 01.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им — это будет ваш вклад в протест против свалки. 

Спецвыпуск Свалочный город. Или деньги не пахнут вышел в газете Курьер.Среда.Бердск 29 июля 2020
Газета Курьер.Среда.Бердск выйдет 29 июля 2020
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Спецвыпуск Свалочный город. Или деньги не пахнут вышел в газете Курьер.Среда.Бердск 29 июля 2020

Ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского районаСпецвыпуск «Свалочный город. Или деньги не пахнут» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020Ещё 104 новостей

29 июля 2020 выйдет газета «Курьер.Среда.Бердск». Выпуск посвящен двум темам — будущему полигону ТКО около кладбища Бердска — в с.Маяк Искитимского района и пандемии.

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им — это будет ваш вклад в протест против свалки. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – выйдет спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

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От редакции

Вас волнует хоть на грамм тема свалки?

Аноним, 28 июля 2020 19:00
НВР:
Ещё как волнует!
АБВ, 29 июля 2020 08:00
Не "отпускайте" эту тему. Все жители следят и поддерживают "Курьер".
Галина Коморникова, 29 июля 2020 10:04
значит, купите газету и раздайте тем, кто не читает интернет.
Аноним, 29 июля 2020 09:32
НВР:
Да
Аноним, 29 июля 2020 09:35
НВР:
Да.
Я жилец этого города.
А мэр не жилец.
И губернатор тоже.
Их не никогда волновать не будет даже на на сто грамм.
Аноним, 29 июля 2020 10:46
нвр. даже больше, чем дорога на Южном
Аноним, 29 июля 2020 13:29
Может тогда проше листовки по ящикам разложить?
Галина Коморникова, 29 июля 2020 14:32
разложите - мы информируем своих читателей в газете, а листовки - велком
Аноним, 29 июля 2020 15:20
К сожалению недостаточно жителей Бердска читают курьер, а значит до сих пор не знают о новой областной свалке в Бердске у нас под ногами, а когда до них дойдёт то поздно будет!
Галина Коморникова, 29 июля 2020 22:07
ну если кто-то не читает - значит - читают другие ресурсы, все же пишут. А те, кто имеет лишние 20 рублей - купите газету, и подарите своим соседям. И я это говорю не ради 20 рублей, а ради того, чтобы каждый хоть каплю проявил солидарность - вам в руки дали 4 страницы в газете текста - так несите в массы знания. Стенать - всегда проще и говорить, а что я мог сделать. 99% будут молча стоять в сторонке. И потом жить рядом со свалкой - и просто разведут ручками - а что я мог. Ну вот может пока хотя бы купить газету. И подарить соседу. Эти 20 рублей нашу редакцию не спасут, но может - дадут кому-то новые знания о будущем города.
Аноним, 30 июля 2020 08:45
Интересно кому Курьер Бердск Среда принадлежит? Голубеву? Толоконскому? Городецкому? их клану? Кто в обще им ход в НСО дал? думайте, анализируйте
Аноним, 29 июля 2020 17:30
НВР:
КОНЕЧНО, волнует
Аноним, 31 июля 2020 01:03
НВР:
Да. Неужели у тех кто это делает нет детей? У них нет будущего? Зачем так? Где наши избранники депутаты? Неужели они бессильны?
Аноним, 31 июля 2020 13:30
Или все в доле.
Николай Сычев, 31 июля 2020 11:02
А Вы, уважаемый Аноним, только по публикациям в СМИ, особенно в Курьере, пытайтесь понять роль и место наших депутатов всех уровней власти.
Аноним, 31 июля 2020 13:16
НВР:
Очень.А ещё мне интересно узнать, как возможно строительство дороги без разрешения местных властей? Мне , казалось, что даже посадка дерева, без разрешения , это уже нарушение. А тут строят дорогу и власть не знает. Зачем нам такая власть?

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