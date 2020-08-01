01.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК «Родина»

23:42 01.08.2020, Ольга Щенятская Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
25 21

Работа садовником, по словам Светланы Чудаковой, это занятие не для капризных и слабых людей. Военную форму после 25 лет службы она сменила на резиновые сапоги и перчатки, чтобы работать с землей и растениями в любую погоду.

Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК Родина
Яркие петунии в вазонах в нескольких метрах над землей привлекают внимание

На площади возле дворца культуры «Родина» гуляют мамы с детьми, пожилые люди и другие жители Бердска. Здесь есть на что посмотреть. Благодаря мемориалу воинскому братству и цветочным композициям эта территория стала одним из самых привлекательных мест для отдыха горожан. Культурное учреждение оправдывает свой статус.

О чудесных клумбах «Курьер.Среда.Бердск» рассказал человек, который своими руками создает эти шедевры — садовником Светланой Чудаковой.

Светлана окончила Бердский электромеханический техникум и пошла в Новосибирское высшее военное командное училище, связистом. 25 лет прослужила в армии, а когда вышла на пенсию, стала заниматься растениями.

— Садоводство мне всегда нравилось, и сколько служила, постоянно оканчивала какие-то курсы по садоводству, курсы ландшафтного дизайна, европейской оранжировки цветов. Всегда думала для себя. А вдруг, в жизни пригодится? И вот так случилось, что пригодилось, — рассказывает Светлана.

По словам Светланы, она, как по волшебству, получила работу своей мечты. Она использовала свои знания и любовь к растениям, чтобы наилучшим образом реализовать проект по озеленению территории дома культуры «Родина». Все цветы и цвета Светлана подобрала неслучайно. Возле мемориала воинскому братству — красные сальвии, символизирующие цвет земли, цвет войны, а еще цвет победы и торжества. Голубые агератумы символизируют небо.

Все композиции на площади перекликаются между собой. На входе — вазоны с яркими петуниями. Справа от выхода — многоцветие, где есть и оранжевые лилейники, и алая герань, а рядом соседствуют нежные ассимусы, а также гортензии, которые, по словам Светланы, очень подходят ее характеру. Привлекают внимание ярко-розовые петунии на аллее, подвешенные в вазонах на несколько метров от земли. Чтобы их поливать, используют специальную насадку на шланг, раз в неделю петунии удобряют. Для этого администрация дворца культуры заказывает автовышку.

Композиции завораживают прохожих. К нам в редакцию даже поступали восторженные отзывы от жителей близлежащих домов.

— Мы тоже прививаем своеобразную культуру — высаживаем цветы. Людям это все нравится. Даже вот ребятишки, бывает, где-то могут напакостить — веточку сломать, где сломанное дерево. А где красиво, они уже не будут ломать, они подойдут, полюбуются. А маленькие ребятишки с родителями гуляют, всегда помогают: «Тетя, чем вам помочь?» И шланг берут, помогают поливать цветочки, и радуются. В целом люди все просто замечательные, добрые, любящие растения, — рассказывает Светлана.

Все же райский уголок подвергается набегам. Сотрудники дворца культуры рассказывают, что взрослые бердчане не берегут красоту — выкапывают, отщипывают растения из вазона, который стоит дальше от входа.

По словам Светланы, это занятие не для капризных и слабых людей, его атрибуты — земля, ведра, шланги, сапоги резиновые и работа в непогоду.

— Данная работа для меня — отдых. Это просто счастье, когда работа в радость. Я не знала, что такое может быть, — делится Светлана.

Много растений, особенно экзотических, из дачной коллекции Светланы. Она все с удовольствием несет сюда.

— Мест очень много, где хочется красоту навести. Хочется, чтобы весь город был зеленый, цветущий! — говорит садовник.

Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК Родина
После 25 лет службы Светлана Чудакова нашла занятие по душе
Мнение читателей
21
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравятся клумбы в вашем городе?

Аноним, 29 июля 2020 15:32
сегодня проезжала около Родины-красотища Побольше бы таких увлеченных мастериц Спасибо за красоту
Татьяна, 29 июля 2020 15:56
Очень красиво....Вы просто молодец! Небольшой совет...только не обижайтесь пожалуйста...розовые петунии в кашпо и рядом деревья с красными листьями не совсем хорошо...они скрадывают красоту друг друга... здесь нужен контраст...на будущее цвет петунии надо поменять.
Это я, 30 июля 2020 10:24
А мне наоборот, нравится именно такие сочетание цветов
Аноним, 29 июля 2020 16:57
Я мужик,обычный,но от красоты пришел в восторг,МОЛОДЧИНА!!!Вот кого надо ставить по благоустройству любимого Бердска,а не "заборостроителей" фИговых!!!
Житель Бердска, 29 июля 2020 23:36
И никаких ландшафтных дизайнеров за миллион, чтоб построить клумбу.
Аноним, 29 июля 2020 18:22
Прелесть! Талантов у этого человека не отнять, приятно читать про людей которых знаешь лично. Молодец теть Свет, спасибо за красоту в нашем родном городе!
Микаил, 29 июля 2020 18:51
Волшебница и в правду! У них вся семья очень хорошая, а какого сына она вырастила, одна! Очень добрая и приятная женщина! Дай Бог ей сил радовать нас своими творениями искуства!
Местный, 29 июля 2020 19:53
Это тот, который 600 патронов перестрелял с экспертами когда под Ляксеича Копырин копал ?
Аноним, 29 июля 2020 20:42
нику Местный: "Только был понятым на некоторых следственных действиях в деле Голубева, когда еще не работал в СК." Из открытых источников
Бердский, 29 июля 2020 19:56
Спасибо,Вам,думалчто это искусственные цветы,т.к всегда ухожены и красивы,но теперь понятно благодаря кому!
коллега, 29 июля 2020 20:43
Если бы каждый оказался на своём месте... Мы жили бы в РАЮ!
Аноним, 29 июля 2020 21:25
Старенькая Мама моя(цветочница от бога),глядя в окно автомобиля увидев эту красоту промолвила:"смотри как красиво,как в европе,вот власти молодцы"...А оказалось что не "власти"вовсе,а просто талантливая и красивая женщина...А если ей "волю"дать,да денег,да пару помощников с ппжкх,ох натворит она(в самом лучшем смысле слова)!!!
Это я., 29 июля 2020 22:27
Спасибо Вам, просто талантливо и искусно смотрится Ваше украшение. Лиловые петуньи так к месту на темных столбах и прекрасное сочетание с черными деревьями. Шик. Каждый день проезжаю мимо на работу и восхищаюсь! Наш любимый Бердск - супер!
Поросёнок Пётр, 29 июля 2020 22:47
"Родина" преобразилась, это прекрасно, но, осталось самое главное, полностью запретить кормление голубей на её территории!!!! Товарищ Чуркина, как вообще можно спокойно относиться к тому, что мемориальный комплекс нашим павшим войнам и территория вокруг фонтана постоянно покрыты голубиным помётом>:o
Аноним, 30 июля 2020 05:17
Желаете на добровольных началах побыть запретителем кормления?
Поросёнок Пётр, 30 июля 2020 19:44
Я конечно понимаю, что минусующим нравится, когда общественное пространство, извините, засрано, эти же люди оставляют после себя горы мусора на берегу, это так прекрасно, правда ведь? Но, нет ничего сложного в запрете кормления голубей на данной территории, была бы воля руководства и она как бы начала проявляться, появились таблички, что голубей кормить в другом углу и на том спасибо, а то были засраны вообще все лавочки, но этого мало, нужен полный запрет на кормление.
Аноним, 30 июля 2020 20:24
Минусуют вам, Пётр, за то, что теоретик. Запретить и в самом деле несложно. Можно даже мысленно) Каким образом вы хотите добиться, чтобы данное требование выполнялись? Про таблички понятно. Ведь у нас требование каждой таблички в стране подлежит неукоснительному выполнению. А если без шуток то, что ещё? Ну вот по пунктам, что конкретно вы предлагаете? А мы во внеочередной раз удивимся высотам ваших организаторских способностей Только, чур, бюджет не пилить, должности поднимателей пингвинов не придумывать, бабушкам-гардеробщицам нагрузку не увеличивать, им и так сердце беречь надо. Ну и самое главное, найти хоть какое-то правовое обоснование вашему требованию.
Житель Бердска, 29 июля 2020 23:40
Люди, прекратите воровать цветы, позор какой.
А ведь воруют то наверняка уже люди в возрасте себе на дачу.
Аноним, 30 июля 2020 10:36
в прошлом году в парке одна мадама выкапывала цветы совочком с центральной клумбы.Когда я спросила,как ей не стыдно это делать-сказала,что снохе понравились цветочки и она выкапывает их через один.Горд воров
Ольга, 29 июля 2020 23:46
Меня тоже случайно забросило в ту сторону. Была приятно удивлена. Красиво, прошлась по всей территории. А часть цветов в вазонах - комнатные, вероятно по этой причине отщипывают отводки. Признаюсь, тоже хотела один отщипнуть, но потом подумала, нас много и что будет, если каждый отщипнет по веточке. Ничего не останется. Решила подождать до осени..
Аноним, 30 июля 2020 10:40
В любом цветочном садовом продают семена комнатных цветов Купите и вырастите А то на странице в открытую признаетесь в осеннем воровстве Как только не стыдно или это привычка всей жизни Не покупать,а украсть
Аноним, 30 июля 2020 10:18
Спасибо за такую КРАСОТУ Светлане. Можно же сделать,если человек хочет подарить городу и нам привить украшайте -всё в наших руках и есть такие люди. Вот у вокзала тоже украсили,с верхних этажей домов по ул Горького хорошо видно-ПРЕЛЕСТЬ,а помним был когда то бурьян. СПАСИБО добрым людям умеете УКРАШАЙТЕ город ,а нам нужно охранять и приумножать.
Аноним, 30 июля 2020 11:14
НВР:
Да
Мирослав, 30 июля 2020 11:53
Спасибо Светлане Вячеславовне, он действительно творческий человек, познакомился как то случайно, гуляли с семьей на дачах в районе новой церкви на микрорайоне, и увидели один скромный, но богатый хвойными и другими растениями участок! Нам стало интересно, так Светлана Вячеславовна, добрейшей души человек, пригласила нас, устроила экскурсию по своему участку, все рассказывала, показывала, сразу видно, человек этим увлечен! А участок у нее наверное можно сравнить с ботаническим садом в скандинавском стиле! Если вы там не были, вы многое не видели, на что способна эта хрупкая и изящная женщина!
Аноним, 30 июля 2020 21:05
Светлана, дорогая, спасите посадки около Кр.Сибирь 123. Там же зимой навалят с дороги и загубят саженцы

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния 24
01:03 02-08-2020
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
БердскС высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом 2
23:49 01-08-2020
С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
БердскПочему мужики стали инертными и унылыми: женщине - машина, айфон, а ему - лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске 37
23:47 01-08-2020
Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине - машина, айфон, а ему - лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске
БердскСвязист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК "Родина" 25
23:42 01-08-2020
Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК
Жуткое ДТП: влетела под продуктовый MAN Toyota Carina с кемеровскими номерами на Чуйском тракте. Вероятно, есть жертвы
23:40 01-08-2020
Жуткое ДТП: влетела под продуктовый MAN Toyota Carina с кемеровскими номерами на Чуйском тракте. Вероятно, есть жертвы
Бердск"Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ": Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей 73
23:40 01-08-2020
БердскCOVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская 12
23:36 01-08-2020
COVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 440
23:31 01-08-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день 127
23:31 01-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
БердскВ темном платье с крупными белыми цветами вышла замуж Наталья за Петра Геннадьевича 31 июля в Бердске. У невесты есть три милых дочки 12
23:30 01-08-2020
В темном платье с крупными белыми цветами вышла замуж Наталья за Петра Геннадьевича 31 июля в Бердске. У невесты есть три милых дочки