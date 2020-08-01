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Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года

00:51 01.08.2020 Фото: pxhere.com
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Не нужно выяснять отношения, ведь потом придется извиняться и мириться, наговорив лишнего. Не рекомендуется в такой день просить о повышении зарплаты и брать деньги в займы.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
В Полнолуние каждый имеет шанс кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону

Важно знать когда в августе 2020 года Полнолуние и Новолуние и правила поведения в такие дни, чтобы легче пережить астрономические события. Каждая фаза Луны по-своему влияет на человеческий организм. Если на Новую Луну многие отмечают у себя упадок сил, то на Полную — прилив бодрости и всплеск энергии.

Правила поведения в Полнолуние в августе 2020 года

Полнолуние 3 августа 2020 года принесет расцвет чувств, всплеск ярких эмоций, которые следует держать под контролем. Данная фаза Луны имеет плохую репутацию, ведь ее связывают с разгулом нечистой силы.

В такой день нужно проявлять осторожность и осмотрительность, потому что в Полнолуние увеличивается число ДТП, драк, чаще случаются сердечные приступы и обостряются хронические заболевания, из-за чего увеличивается число вызовов «неотложки».

Эмоции обострены, что провоцирует ссоры, скандалы и выяснения отношений. Важно умерить свой пыл, осознав, что людьми движет Луна. Не поддаваться на чужие провокации и не отвечать агрессией на хамство и обиду. Лучше не садиться за руль, а дальнюю поездку отложить или перенести на другой день.

Чаще всего в Полнолуние имеет место:

  • страх и паника;
  • бессонница;
  • головная и суставная боль;
  • раздражительность, рассеянность;
  • становится сложно контролировать свои эмоции и чувства;
  • резко меняется настроение;
  • наблюдаются перепады артериального давления;
  • возникает грусть, хандра и накатывает тоска без видимой причины;
  • просыпается «дух авантюризма» и людей «тянет на подвиги».

У некоторых улучшается аппетит, хочется увеличить физические нагрузки, благодаря всплеску энергии, повышается либидо и возникает сексуальное желание, которое требует немедленного удовлетворения. Влияние Полнолуния на себе больше ощущают женщины, потому что они по природе своей более эмоциональные.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние

Главное правило, которого следует придерживаться в Полнолуние — держать себя в руках. Умеренность и сдержанность во всем спасет от неприятных последствий.

Не нужно выяснять отношения, ведь потом придется извиняться и мириться, наговорив лишнего. Не рекомендуется в такой день просить о повышении зарплаты и брать деньги в займы.

Не желательно принимать судьбоносных решений, делать крупные и дорогие покупки: есть риск, что толку от этих вещей никакого не будет, а действуя под воздействием сиюминутного желания можно навлечь на себя беду.

Опасно употреблять спиртное и энергетические напитки: в таком состоянии контролировать себя человеку становится сложнее. Не нужно тратить силы на генеральную уборку, подвергать себя лишним волнениям, просматривая фильмы ужасов и новости по телевизору.

В Полнолуние правильнее всего приступать к реализации давно и тщательно обдуманных планов, поскольку энергии для первого шага будет более чем достаточно.

Настал хороший момент для освоения духовных практик: медитации, йога и дыхательная гимнастика помогут расслабиться и снять нервное напряжение.

Лучше всего посвятить день творчеству: Полнолуние обостряет эмоциональное восприятие действительности, что поможет создать лучшие произведения. Это время любви, романтических свиданий, прогулок под Луной и улучшения отношений между партнерами.

Ограничения в работе и особенности поведения в Новолуние

В августе 2020 года Новолуние состоится 19 числа. Этот момент стоит использовать для того, чтобы произвести впечатление на понравившегося человека.

Можно сменить имидж, обновить гардероб и смело выступать перед публикой: все это удастся. Любая покупка, совершенная в Новолуние, окажется удачной и порадует своим качеством.

Строить планы, мечтать, отдыхать и расслабляться, проходить собеседование, справляться с ежедневными своими обязанностями и не пытаться решать задачи повышенной сложности.

Никаких начинаний, важных переговоров, ответственных деловых встреч, смены места жительства и работы на Новолуние планировать не стоит: толку от этого никакого не будет.

Источник: rsute.ru

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