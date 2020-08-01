Вертолет с флагом ВДВ пролетит 2 августа максимально низко над Бердском и поздравит десантников с 90-летием войск

«За ручкой» будет сидеть чемпионка России Ирина Диденко. Торжества из-за коронавируса на бердском мемориале Воинскому братству сократят. Но спецназовцы почтят память павших товарищей минутой молчания и возложат цветы к памятнику.

После возведения мемориала Воинскому братству День ВДВ отмечают здесь, раньше десантники собирались в городском парке Бердска

Бердские десантники не могут не отметить День ВДВ-2020. Во-первых, потому что это добрая традиция, сложившаяся много лет назад, когда в городе стояла знаменитая бригада спецназа ГРУ — это целая эпоха в истории города. Во-вторых, в этом году Воздушно-десантные войска отмечают 90-летие с момента основания.

Председатель бердской городской общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Левчик, как всегда, организует праздник десантников. Он почти 20 лет отдал службе в бердской бригаде спецназа — сразу после Афгана.

По словам подполковника запаса Левчика, торжества на мемориале Воинскому братству у ДК «Родина» пройдут 2 августа в сокращенном варианте:



— Выступающих не будет, только вступительное слово — я поздравлю, поднятие флага и возложение цветов к памятнику.

Но запланировали сюрприз — поздравление с воздуха. Как рассказал Александр Владимирович, в торжественный момент над мемориалом Воинскому братству пролетит на минимально возможной высоте вертолет с флагом ВДВ.

— За ручкой вертолета будет находится чемпионка России и депутат заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко. Борт пролетит на минимальной, но безопасной высоте — метров 150. Мне сказали, что придет на праздник мэр Бердска, который из отпуска выходит 1 августа, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Левчик.

День Воздушно-десантных войск в 2020 году в этом году выпадает на воскресенье. И он обязательно состоится — в 11.00 на мемориале Воинскому братству, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко.

Фонтаны 2 августа в Бердске работать не будут. По словам Оксаны Михайловны, летом-2020 и не включали из-за пандемии коронавируса:

— Фонтан у ДК «Родина» рядом с мемориалом не включали. Он работать не будет.