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Вертолет с флагом ВДВ пролетит 2 августа максимально низко над Бердском и поздравит десантников с 90-летием войск

18:31 01.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«За ручкой» будет сидеть чемпионка России Ирина Диденко. Торжества из-за коронавируса на бердском мемориале Воинскому братству сократят. Но спецназовцы почтят память павших товарищей минутой молчания и возложат цветы к памятнику.

Вертолет с флагом ВДВ пролетит 2 августа максимально низко над Бердском и поздравит десантников с 90 летием войск
После возведения мемориала Воинскому братству День ВДВ отмечают здесь, раньше десантники собирались в городском парке Бердска

Бердские десантники не могут не отметить День ВДВ-2020. Во-первых, потому что это добрая традиция, сложившаяся много лет назад, когда в городе стояла знаменитая бригада спецназа ГРУ — это целая эпоха в истории города. Во-вторых, в этом году Воздушно-десантные войска отмечают 90-летие с момента основания.

Председатель бердской городской общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Левчик, как всегда, организует праздник десантников. Он почти 20 лет отдал службе в бердской бригаде спецназа — сразу после Афгана.

По словам подполковника запаса Левчика, торжества на мемориале Воинскому братству у ДК «Родина» пройдут 2 августа в сокращенном варианте:

— Выступающих не будет, только вступительное слово — я поздравлю, поднятие флага и возложение цветов к памятнику.

Но запланировали сюрприз — поздравление с воздуха. Как рассказал Александр Владимирович, в торжественный момент над мемориалом Воинскому братству пролетит на минимально возможной высоте вертолет с флагом ВДВ.

— За ручкой вертолета будет находится чемпионка России и депутат заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко. Борт пролетит на минимальной, но безопасной высоте — метров 150. Мне сказали, что придет на праздник мэр Бердска, который из отпуска выходит 1 августа, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Левчик.

День Воздушно-десантных войск в 2020 году в этом году выпадает на воскресенье. И он обязательно состоится — в 11.00 на мемориале Воинскому братству, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко.

Фонтаны 2 августа в Бердске работать не будут. По словам Оксаны Михайловны, летом-2020 и не включали из-за пандемии коронавируса:
— Фонтан у ДК «Родина» рядом с мемориалом не включали. Он работать не будет.

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От редакции

Жаль, что ушел из Бердска спецназ?

Житель Бердска, 30 июля 2020 16:38
А еще раньше на поле была грандиозная показуха со стрельбой и взрывами, шашлыками, пирожками, короче было весело всем.
Аноним, 31 июля 2020 09:32
НВР:
Скажите спасибо полковнику Шустову он виноват что 67 бригаду расформировали
Аноним, 31 июля 2020 12:38
Мне одному непонятна связь между фонтанами и пандемией???
Кто-то хочет зажать денежки на его очередной ремонт (зачем ремонтировать, когда можно просто не использовать)? Или воду жалко?
Семён Семёныч, 31 июля 2020 14:00
Ради бога, срочно напишите- чемпионка по какому виду спорта будет сидеть за штурвалом вертолета. Не могу решить- стоит ли уезжать из города?
Adeli, 01 августа 2020 00:13
валите в любом случае хоть от дивана оторвётесь

А Диденко, разумеется, мастер спорта по вертолётному спорту, а не по ментанию молота
а также серебряный призёр чемпионата России, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира по вертолётному спорту

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