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С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом

23:49 01.08.2020, Алина Максимова Фото: Весь Искитим
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Последствия разлива грязи с отвала высотой с 9-этажный дом еще больше поражают. Затоплены машины и поля. Эксперты оценивают ущерб, нанесенный природе. Суд приостановил ведение работ по отвалообразованию на участке зоны деформации отвала «Елбашинский».

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Природные последствия от сошедшего грязевого селя от угледобывающей компании

На уникальных кадрах с высоты птичьего полета, эксклюзивно предоставленных сайту “Весь Искитим”, видно, что сошедшие пустые породы и грязь засыпали огромную территорию вокруг. Погребенным оказался БелАЗ и другая техника. Ущерб природе еще предстоит установить экспертам. Хотя в компании “Сибирский Антрацит”, которому принадлежит отвал и где 18 июля произошло ЧП, утверждают: никто и ничто не пострадали.

Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ.

На фото заметно, как в пустых породах утонула 100-тонная машина БелАЗ. Водитель чудом выбрался из кабины. Рабочие сайту “Весь Искитим” рассказали и о затонувшем бульдозере Cat.

Водитель чудом выбрался из кабины

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
На фото видно, как большая машина БЕЛАЗа находится в отвале сошедших пустых пород

По словам водителя, ранее работающего на отвале вблизи села Елбаши, БелАз весом 100 тонн возит на отвал пустые породы – по 120 тонн. Перегружают и другую, более мощную, карьерную технику.

Карьерную технику перегружают

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Пустые породы и глину возят на отвалы “Сибирского Антрацита” большие БелАЗы

18 июля оползень сошел и в реку. Теперь рыбачить местным жителям и приезжим в село Елбаши негде.

Рыбачить теперь негде

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Загрязненной реку заснял квадрокоптер

Пресс-служба АО “Сибирский Антрацит” 22 июля заверила, что в зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения породы “затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен”.

– Состояние ближайших водных объектов не нарушено, -подчеркнули в “Сибирском Антраците”.

Угольный разрез с высоты

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Угольный разрез “Сибирского Антрацита” с высоты птичьего полета

Огромный грязевой сель, сошедший с отвала угледобывающей компании, нанес ущерб жителям селя Елбаши Искитимского района.

Сельчане до сих пор говорят об этом в социальных сетях и при личных беседах. По словам елбашинцев, затоплены посевы, а машина рыбаков, унесенная на 500 метров,  и вовсе утонула. Это подтвердил сайту “Весь Искитим” пострадавший автовладелец.

“Страшное дело, страшное!”

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Село Елбаши в Искитимском районе находится в 5 км от отвала угледобывающей компании

Село Елбаши небольшое. Находится примерно в 5 км от отвала “Сибантрацита”. О сходе оползня знает практически каждый житель, но говорят об инциденте, опасаются давления. Им здесь жить.

Местная жительница Антонина Лихоманова в Елбашах живет 54 года. Затопленная машина рыбака принадлежала внуку ее сестры. Он долгое время копил на нее деньги.

– Машина была большая, хорошая. Владелец, бедненький, жил без отца, без матери, остался рано сиротой, на эту машину зарабатывал потом и кровью, откладывал каждую копеечку. Сам он работает токарем в Бердске, получал заказы от людей и выполнял их, сейчас взял ипотеку, а машина считай пропала. Хорошо, что сами живы остались. Озеро было глубокое-преглубокое и его завалило. 39 га пшеницы затопило полностью. Страшное дело, страшное! Вода на речке сейчас к нам поднимается, – сокрушается Антонина Лихоманова.

“Сход пород был высотой с 9-этажку”

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Староста села Елбаши сравнил грязевой сель от угледобывающей компании с 9- ти этажным зданием

О грязевым потоке и пострадавшем автомобиле рассказал сайту “Весь Искитим” и староста села Елбаши Михаил Коленко. Он заверил, что на место ЧП приезжала лесоохрана Искитимского района.

– О произошедшем я узнал от жителей моего села. Когда узнал, опечалился. Подумал, что самое главное то, что люди живые остались. Сход был высотой наверное с 9-этажное здание, может даже и выше. Я сам там не был, но был там тогда, когда полдеревни туда на рыбалку ездили, – поделился Михаил Иванович.

Скрыть событие не удалось

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
От сошедшего оползня пострадала природа

Масштаб природной “катастрофы” поражает. Скрыть данное событие не удалось. Причина случившегося пока неизвестна. Сейчас проводят проверки различные природоохраные ведомства для оценки причиненного ущерба окружающей среде.

Экспертная группа с привлечением ученых и специалистов проектных институтов России  во главе с Ростехнадзором приступила к изучению причин и обстоятельств произошедшего. В итоге будет разработана программа ликвидации последствий происшествия.

Отвал входит в состав опасного производственного объекта

С высоты птичьего полета смотрите масштаб схода грязевого оползня на Елбашинском отвале “Сибирского Антрацита” под Искитимом
Обвал одного из отвалов Сибирского Антрацита с которого сошел оползень

Напомним, что Искитимский районный суд приостановил ведение работ угледобывающего предприятия АО “Сибирский Антрацит” по отвалообразованию на участке зоны деформации отвала «Елбашинский» на срок 90 суток. Данное решение суда вызвано необходимостью установить причины инцидента.

Источник: Весь Искитим

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От редакции

Устранят урон природе?

Аноним, 31 июля 2020 13:24
НВР:
Нет! Потому что им в любом случае избежать наказания!
Аноним, 31 июля 2020 22:33
Искитиму не до помойки...

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