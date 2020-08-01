Не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать

Министерство природы Новосибирской области ответили только на 1 вопрос редакции из 11. К тому же заявили, что ответственны по территориальной схеме размещения отходов и полигона министерство ЖКХ. Тогда как там заявляли обратное.

Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска

Не ответили на 11 вопросов министерство природы Новосибирской области и отправили в министерство ЖКХ, тогда как оттуда нас отправляли в минприроды. Водят по кругу? Напомним, ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска министр ЖКХ Архипов переложил на администрацию Искитимского района. Также напомним, новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области в своих первых ответах.

«Курьер. Среда. Бердск» отправил министру природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрею Даниленко 11 вопросов. Читайте, на какие вопросы даны ответы, а на какие нет.

Редакция

Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области.

По заявлению министра ЖКХ региона Архипова, разработка и корректировка территориальной схемы до 06.05.2019 (в редакции Закона Новосибирской области от 06.05.2019 № 364-03) была отнесена к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды (министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области).

Просим ответить — был ли в утвержденном в 2016 году документе предусмотрен полигон ТКО около с.Маяк Искитимского района?

нет ответа

Редакция

Какие изменения утверждены и внесены в Территориальную схему с момента её утверждения Постановлением Правительства Новосибирской области с момента принятия 26.09.2016 года и до 14.07.2020 года. Просим назвать даты внесения изменений, какие пункты в терсхеме менялись и на каких страницах документа – их можно прочесть. http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001.

3. Какие изменения и на каких страницах документа внесены постановлением губернатора Травникова А. А. от 25.07.2019г. №284-п

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001?

Министерство

По состоянию на 29.07.2020 в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее — Территориальная схема), изменения внесены:

— постановлением Правительства Новосибирской области от 17.08.2018 № 350-п «Об исправлении технической ошибки»;

— постановлением Правительства Новосибирской области от 11.12.2018 № 516-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п» в соответствии с решением Новосибирского областного суда от 28.08.2018 по делу №За-91/2018 «О признании недействующим раздела 7 Территориальной схемы»;

— постановлением Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п».

Указанные документы размещены в открытых официальных источниках. В связи со значительным объемом сведений направить Вам информацию по измененным пунктам, страницам не представляется возможным.

Редакция

На каком этапе работы на данным документом возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? И был ли он в схеме, утвержденной в 2016 году?

нет ответа

Редакция

Если полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района был предусмотрен изначально при принятии терсхемы в 2016 году, то каково было его назначение полигон по хранению и переработке отходов или же это был мусороперерабатывающий завод (или иной объект с таким видом деятельности)?

нет ответа

Редакция

На каком этапе и когда принято решение о том, что на месте сегодняшнего будущего полигона ТКО будет строиться полигон по частному инвестиционному проекту? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?

нет ответа

Редакция

Кто является инициатором данных изменений?

нет ответа

Редакция

Могут ли со стороны правительства Новосибирской области приняты изменения по будущему полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. вообще о прекращении тут строительства любого вида полигонов и мусорных свалок до прохождения необходимых экспертиз контролирующих органов, 2. после прохождения экспертиз и даже если они будут иметь положительную оценку – с учетом ситуации возмущения жителей Бердска будущей мусорной свалкой?

нет ответа

Редакция

В порядке реализации Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п Глава Искитимского района Новосибирской области Лагода О.В. выразил согласие директору ООО «Полигон» Шалдову Д.С. на включение земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085 в схему размещения ТКО (ТБО) на территории Искитимского района непосредственного рядом с границами города Бердска, в его пригородной части. В соответствии с вышеизложенным, просим вас сообщить нам: Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска? Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

нет ответа

Редакция

Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО? Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

нет ответа

Редакция

Какие документы подтверждают правомерность и безопасность для природы и жителей Бердска размещение полигона ТКО на участке 54:07:047401:1085? Укажите и вышлите их с ответом в редакцию.

нет ответа

Министерство

В соответствии с п. 6) статьи 3 закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-03 «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» и п. 12) раздела II Положения о министерстве жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 № 415-п «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к компетенции министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее — министерство ЖКХиЭ НСО).

Также к полномочиям министерства ЖКХиЭ НСО с 07.05.2019 (дата вступления в силу Закона Новосибирской области от 06.05.2019 № 364-03 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления») относится разработка, организация прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В связи с изложенным, по существу вопроса о создании полигона твердых коммунальных отходов на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085, в том числе внесения соответствующих сведений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, необходимо обращаться в министерство ЖКХиЭ НСО.

ВАЖНО

Отметим, что в своем ответе Министр Архипов отмечал обратное.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-03 «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» разработка, организация прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, корректировка территориальной схемы до 06.05.2019 (в редакции Закона Новосибирской области от 06.05.2019 № 364-03) была отнесена к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды (министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области).

Подробнее в тексте: Министр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз.