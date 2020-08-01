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COVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская

09:24 01.08.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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На больничном находятся 11 медицинских работников бердской горбольницы. Выздоровели 27 человек. Больше половины инфицированных медиков заразились в быту.

COVID 19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская
Увеличилось количество зараженных коронавирусом среди медицинских сотрудников в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская

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На оперативном штабе 31 июля  главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об зараженных коронавирусом медиков — большинство подхватили инфекцию вне стен больницы.

— На сегодняшний день 38 сотрудников медицинского и немедицинского персонала заражены коронавирусом. Из них выздоровели 27 человек. На больничном находятся 11 человек и из них 8 медиков. Проведенный анализ, который был предоставлен Роспотребнадзором и ЦГБ, показал, что более 60% наших сотрудников получили инфицирование вне стен ЦГБ. Как правило, это бытовое инфицирование, — отметила Алла Николаевна.

Напомним, что ранее, 22 июля, главврач больницы в Бердске сообщала, что 25 медиков заражены коронавирусом в Бердске.

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От редакции

Тяжело врачам в коронавирус?

Аноним, 31 июля 2020 10:37
Прямо интересно, как Дробинская определила, что инвекцию подхватили вне стен больницы медики? Это ещё один её ход, чтобы людям положенные выплаты не делать? Представляю, как ее ненавидят подчинённые! Хуже нет, когда в руководителя сидит такой человек, который ценит только себя и греьеи только под себя. Впрочем таких сейчас много. Гребут, гребут, что то корчат из себя, а потом бац и бумеранг прилетел!
Аноним, 31 июля 2020 11:31
ну,дома заразились Больше же негде.А то,что пациенты заражаются именно в поликлиниках ,то это сказки
Аноним, 31 июля 2020 12:25
Бердский ковид в супермаркете для заражения специально выбирает медработника
аноним, 31 июля 2020 12:44
как всегда...телепатическим образом определила что заражения дома..произошло..ни грамма веры ее словам нет
Аноним, 31 июля 2020 23:36
В кардиологии умер пациент от инфаркта, у него обнаружили посмертно ковид. Вот от него и заразился мед персонал кардиологии. А говорят в быту, кто то расследование проводил?
Гость, 01 августа 2020 10:33
Если знаете просветите нас, почему после смерти так долго идёт анализ?
Аноним, 31 июля 2020 23:39
А до кардиологии терапия этажом ниже слегла. Все прям в быту, друг к другу в гости ходили и обнимались до ковида. Бред не несите товарищь главный врач. Не занимайтесь самовнушением. Боитесь по шапке получить.
Ольга, 01 августа 2020 00:30
Полнейшее вранье ....МЕДИКИ заразились только на работе!!! и нигде больше...Потому что ,в больницах Бердска не достаточно средств защиты...И ковидный госпиталь ,который должен был открыться в мае,открылся в июле!!! Ничего не было подготовлено для принятия ковидных пациентов!!! Поэтому эти пациенты были "разбросаны"по всем отделениям.Где и происходил непосредственный контакт врач-пациент.В быту заразились?????? ну-ну...Вы сами то слышите себя,??????Чтоб деньги не платить ,поэтому все скрывают.Не стыда не совести нет!!!
Андрей, 01 августа 2020 09:27
Бред полный. И это главный врач? ‍♂️

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