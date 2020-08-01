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10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит «путинское» пособие?

09:13 01.08.2020 Фото: flickr
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Выплаты были сделаны семьям с детьми, в том числе с низким доходом, безработным родителям. На какие деньги от государства уже не приходится рассчитывать и почему, а кому все еще причитаются пособия?

10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит путинское пособие?
Родители умоляют власть произвести еще одну такую выплату в августе

Пока решений о продлении пособий не объявлено – такие же новые выплаты этим семьям не положены.

Но некоторые «путинские» пособия все еще действуют. На какие деньги от государства уже не приходится рассчитывать и почему, а кому все еще причитаются пособия?

Выплаты по 10000 детям до 16 лет – пока два раза

Разовая выплата по 10000 рублей всем без исключения семьям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет, досталась 1 июля. Месяцем ранее такую же сумму денег от государства в качестве меры антикризисной поддержки в период коронавируса получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Тем, кто еще не успел подать заявление на эти выплаты, можно оформить их до 1 октября и получить сразу 20000 рублей на ребенка – за июнь и за июль.

Всего 600 млрд рублей получили семьи, в которых воспитывается 26,5 млн детей. При этом родители просят власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Соответствующая петиция набрала сотни тысяч подписей.

Пока не было объявлено на государственном уровне о решении повторить такую же выплату в августе.

Только высказывали свое мнение о желательности выплаты отдельные депутаты Госдумы и родители детей.

5000 рублей детям до 3 лет – только три месяца

Такая мера государственной поддержки была положена семьям с детьми до 3 лет в апреле, мае и июне. Тем родителям, кто вовремя не получал это пособие, деньги можно получить и в августе, причем сразу 15000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. Заявление можно подать вплоть до 1 октября 2020 года. Выплату получат даже те семьи, которые уже использовали материнский капитал. Главное, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал Госуслуг или сайт ПФР. Информации о дальнейшем продлении таких выплат пока нет.

Выплаты детям от 3 до 7 лет – только малоимущим

Выплаты детям от 3 до 7 лет в размере 6018,5 руб. ежемесячно положены тем семьям Новосибирской области, в которых среднедушевой доход на каждого человека не превышает 11738 руб. Таких в нашем регионе более 50000. Тем, чей среднедушевой доход больше, выплату не дадут. Рассчитать доход несложно: необходимо сложить все доходы семьи за последние полгода и разделить их на количество членов семьи. Если доход не превышает 11738 рублей на одного человека, то семья, имеющая ребенка от 3 до 7 лет, может обратиться за выплатой.

3000 на детей до 18 лет – только безработным

Прибавка к пособию по безработице в Новосибирской области тем, у кого имеются несовершеннолетние дети, составляет 3000 рублей на каждого члена семьи, не достигшего 18-летия. Получить эти деньги может только один из родителей, состоящий на учете в центре занятости. Тем, кто потерял работу с 1 марта – максимальное пособие по безработице 14556 рублей. Вместе с детскими доплатами выходит 17,5 тысячи рублей в месяц, а если детей несколько, то и того больше. Вместе с тем в Новосибирске с начала пандемии резко выросло количество безработных – 64000 человек.

Источник: vn.ru

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От редакции

Рассчитываете на помощь в августе?

Аноним, 31 июля 2020 15:51
НВР:
Да
Аноним, 01 августа 2020 00:17
А пенсионеры тоже нуждаются в поддержке! Не на что купить уголь и дрова на зиму
Аноним, 31 июля 2020 17:26
НВР:
Вообще хотелось они будут не лишним для детей.
Аноним, 31 июля 2020 18:11
НВР:
Конечно. Мы очень в ней нуждаемся
Светлана, 31 июля 2020 18:13
Мы очень сильно нуждаемся в этой поддержке
Аноним, 31 июля 2020 18:35
НВР:
Очень
Аноним, 31 июля 2020 18:35
НВР:
Да мы очень рассчитываем на нашего Президента России. У меня трое детей и денег не хватает, чтобы собрать двоих в школу,а одну в садик.
Аноним, 31 июля 2020 18:36
Да никаких выплат больше не будет,успокойтесь вы уже. Идите работайте лучше.
Яна, 31 июля 2020 19:18
Вот вы говорите,идите работайте,хорошо я расскажу,я работаю официально,много лет меня устраивала моя з/п,из-за пандемии,все как будто разрушилось,работы нет,сижу дома,по неделе,а то и две,работодатель,нам не платит за неустойку,а чтобы уволится надо найти, работу... А если тебя нигде не берут, из-за пандемии, сейчас опять введут карантин,выезд будет не возможен, это получается опять без денег и работы, встать побезработице,так этих денег мало, когда у тебя 2 детей,не мы придумали эти вирусы,конечно нам нужна помощь от государства, а иначе как жить, кормить свое чадо! Так как, люди живут за пригородом, скоро зима, унас котёл топить надо, надо купить уголь дрова, газа нет вообще,как можно надеется на работу, если она тебе не платит, а за подоходный снимать не забывают,так что не надо умничать, работать надо!!!!
Аноним, 31 июля 2020 18:40
НВР:
Нет
Аноним, 31 июля 2020 18:44
НВР:
Да!
Виктория 32 года, 31 июля 2020 18:46
Да конечно мы очень нуждаемся в помощи от президента.Мужь погиб я осталась одна с двумя детьми одному сыну 11 лет другому 5 месяцев на работу выйти просто не могу...А ЧТОБ СОБРАТЬ СЕЙЧАС РЕБЁНКА В ШКОЛУ ВСЁ ОЧЕНЬ ДОРОГО И ПОМОЩЬ БЫ НЕ ПОМЕШАЛА. .
Татьяна, 01 августа 2020 00:23
За погибшего мужа вы получаете пенсию по потере кормильца на каждого ребёнка и не плохую. Не надо давить на жалость. Когда бывший не платит алименты-вот это беда
Аноним, 31 июля 2020 18:49
Конечно мы все нуждаемся в этой выплаты надеемся что Владимир Владимирович смилуется над своим народом и поможет всем в столь не лёгкое время!
Аноним, 31 июля 2020 18:54
А почему не дают от 3 до 7 мне я оформела месец назат
Аноним, 31 июля 2020 18:55
НВР:
Она нам про то не обходима трое школьников
Аноним, 31 июля 2020 18:55
НВР:
Да! А как по вашему детей в школу собирать, когда в семье работает один человек?
Аноним, 31 июля 2020 19:13
НВР:
Естественно
Анастасия, 31 июля 2020 19:18
Надо в августе тоже по 10 тыс дать людям. А то выборы закончились и тут типо все денег нет. У нас до сих пор люди болеют короной
Аноним, 31 июля 2020 19:19
НВР:
Да,очень
Аноним, 31 июля 2020 19:19
НВР:
Конечно хотелось бы чтоб помогли в августе,собрать в школу дочку одной без мужа не реально ,тем более 9 клас , очень тяжело быть вдовой и хотелось бы чтоб помогли всем родителям без исключения.просим услышать нашу просьбу
Аноним, 31 июля 2020 19:20
НВР:
Нам очень нужна, помощь! ДА!
Аноним, 31 июля 2020 19:23
НВР:
Конечно же да
Аноним, 31 июля 2020 19:29
НВР:
Да просто мне как маме одиночке с ребёнком инвалидом тяжело. Кто муже он идёт во второй класс
Аноним, 31 июля 2020 19:36
Да,хотелось бы получить выплату в 10000,была бы очень хорошая помощь родителям что бы собрать ребёнка в школу. Муж работает один, старший ребёнок школьник и двое деток ходят в сад и их всех нужно одеть, да и сколько всего нужно в школу. Надеемся что наш президент не откажет нам в помощи.
Аноним, 31 июля 2020 19:51
НВР:
Знаете, есть такая поговорка:Лишних денег не бывает. Но а для нашего народа тем более, сколько не давай, всë будут просить.
Аноним, 31 июля 2020 20:01
НВР:
Да. Я малоимущая,одинокая мать,воспитывающая ребёнка на 8000 руб в месяц.
Аноним, 01 августа 2020 02:14
А как быть людям среднего возраста? У нас ни зарплата,ни детские, ни пенсии как нам быть?
Аноним, 01 августа 2020 09:57
Идите работать, оформляйте пособия.
Аноним, 31 июля 2020 20:02
НВР:
Да и очень надеюсь я бабушка двоих детей не опекун и детские квартальные не получаю эти 10000 мне бы очень помогли к школе. Дети живут со мною а родители ну никакие живут отдельно без детей
Аноним, 31 июля 2020 20:07
НВР:
Да очень!
Аноним, 31 июля 2020 20:30
НВР:
Аноним, 31 июля 2020 20:37
НВР:
Хотелось бы!!!
Аноним, 31 июля 2020 21:07
НВР:
Рассчитываю
Аноним, 31 июля 2020 21:11
Я мама и я инвалид(работать нельзя), сыну 17 лет. Живу, собираю его в колледж, хотя трудно, но я же не клянчуи я не одна такая. От 3-х до 15-и им надо, а детям 16 и 17 лет получается нет
Аноним, 31 июля 2020 21:17
НВР:
Нам очень нужный эти выплаты на в школе
Будникова эльвира, 31 июля 2020 21:19
Памагите нам собрать детей школе мы очень будем благодарны
Аноним, 31 июля 2020 21:34
НВР:
Мы очень в ней нуждаемся
Аноним, 01 августа 2020 00:41
НВР да ждём очень ждём. Спасибо Владимир Владимирович вам за помощь!!!!
Аноним, 01 августа 2020 01:07
Да мы тоже не отказались бы ..Но скажу так дадуд слава богу.Нет ,-так чтож это их право .Конечно было бы очень неплохо получить такую помощь на кануне школы.
Аноним, 01 августа 2020 01:25
НВР:
Очень рассчитываю.... Отец ребенка от всего отказался поднимаю дочь одна(
Аноним, 01 августа 2020 01:44
Я в декретном отпуске, по планам было отдать младшего ребенка в частный детский сад и выходить на работу. А тут, бац!!! Сады закрыли, старшего ребенка не берут, мол справку представьте, что работаете... А где ж её взять?! Чтобы на работу выйти, нужно адаптацию младшему пройти, потом выйти на работу, а это заново стажироваться, как у нас за свой счёт, т.е. по факту находясь в отпуске по уходу за ребенком, так куда мне старшего ребенка пристроить, пока стажируюсь? Короче, сидим теперь дома, платим ипотеку путинскими, в августе будем кредитки бомбить. Потом выходить на работу и всю зарплату на кредиты. У мужа з.п. 30000р, ипотека 20000р. Живем на широкую руку.
Аноним, 01 августа 2020 09:19
НВР:
Да, ребёнка в садик собрать к 1 сентябрю

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