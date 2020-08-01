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Ищем двух редакторов на сайты!

09:36 01.08.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Поиск новостей, размещение (частично) на двух новостных сайтах, написание заголовков и лидов по требованиям редакции, работа в команде и с командой журналистов — в течение дня по контенту, умение видеть тему, опыт аналитики.

Ищем двух редакторов на сайты!
Скорость мышления и скорость работы — выше среднего, умение видеть суть, знания законов, регулирующих СМИ

В связи с расширением мы ищем в свою команду дежурного редактор сайта. Приглашаем двух сразу!

Обязанности: Поиск новостей, размещение (частично) на двух новостных сайтах, написание заголовков и лидов по требованиям редакции, работа в команде и с командой журналистов — в течение дня по контенту, умение видеть тему, опыт аналитики (Метрика, Гугл) новостных сайтов.

Требования: Скорость мышления и скорость работы — выше среднего, умение видеть суть, знания законов, регулирующих СМИ, обучаемость, русский язык — не ниже «хорошо». Умение быстро написать короткую новость.

Опыт обязателен. Он может быть не обязателен — в случае уверенности, что вы обучаетесь быстро.

Условия: Рабочие дни с 8.30 до 18.00. Возможен переход на удаленку после 1 месяца работы в редакции (при условии соответствия требованиям). Предпочтение — самозанятым.

Дополнительно: Возможно рассмотреть иногороднего кандидата — но в часовом поясе Сибири.

Адрес места работы: Бердск, К.Маркса, 24

Откликнуться на вакансию — обязательно резюме на bkurer@mail.ru  с пометкой «Дежурный редактор».

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