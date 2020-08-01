Лучшим муниципалитетом региона и России хочет стать Бердск. Власть подала заявку на кокурс

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Городские округа, а также городские и сельские поселения Новосибирской области представили свой опыт в сфере обеспечения благоприятной среды, развития ЖКХ, обеспечения эффективной «обратной связи» с жителями и другим направлениям работы, став участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Прием заявок проводили областные исполнительные органы государственной власти.

Конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Региональный этап проводится среди городских округов, городских и сельских поселений по нескольким номинациям. В общей сложности на конкурс поступило 25 заявок от 17 муниципальных образований. В их числе – Новосибирск, Куйбышев, Бердск, Искитим, р.п. Краснозерское, р.п. Колывань, р.п. Посевная, сельские поселения из Новосибирского, Усть-Тарского, Баганского, Черепановского, Татарского, Чулымского, Купинского, Венгеровского и других районов.

Наибольшее количество заявок – 15 – поступили по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

По результатам рассмотрения заявок на региональном уровне организационный комитет рекомендует Губернатору Новосибирской области не более двух заявок в каждой номинации для направления на федеральный этап Всероссийского конкурса.