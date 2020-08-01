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10 партий зарегистрировали списки на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Смотрите, кто прошел

09:16 01.08.2020 Фото: Избирком НСО
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Отказано в регистрации спискам двух партий — «Партия прямой демократии» и «Коммунисты России». Много недействительных подписей и не все документы предоставили.

10 партий зарегистрировали списки на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Смотрите, кто прошел
Кандидаты в депутаты заксобрания НСО получили кандидатские удостоверения

В Избирательной комиссии Новосибирской области завершили регистрацию списков кандидатов от партий на выборы депутатов Заксобрание в сентябре. Об этом сообщили в ведомстве 31 июля.

Зарегистрированы списки 10 партий. Отказано в регистрации спискам двух партий — «Партия прямой демократии» и «Коммунисты России». В первом случае основанием для отказа стал высокий процент недействительных подписей (более 23%). Во втором случае — недостаток документов.

На данный момент идет проверка документов кандидатов по одномандатным округам.

Выборы в Заксобрание региона пройдут 13 сентября в Единый день голосования. В нем будут участвовать:

1. Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» (56 кандидата);

2. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новосибирской области (61 кандидат);

3. Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» (71 кандидат);

4. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» (61 кандидат);

5. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (46 кандидатов);

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области (63 кандидата);

7. Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (150 кандидатов);

8. Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Новосибирской области (103 кандидата);

9. Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России (49 кандидатов);

10. Новосибирское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (130 кандидатов).

По одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области выдвинуто 220 кандидатов, зарегистрирован 131 кандидат.

31 июля – последний день для проверки документов, представленных кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими областные списки кандидатов, и для принятия комиссиями решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов или об отказе в их регистрации.

Бердск относится к двум областным округам — №12 и 16.

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От редакции

Какая партия возьмет больше мест в заксобрании?

Аноним, 31 июля 2020 21:53
А что,кто-то сомневается?

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