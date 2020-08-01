Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020

Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение.

У пожилых людей обостряются хронические патологии

Симптомы при магнитных бурях

Магнитная буря оказывает влияние на человека не самое лучшее. При этом сильней всего они влияют на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией, сообщает Главред.

Метеозависимые люди зачастую страдают от:

головокружения,

головных болей – вплоть до мигреней,

скачков давления,

развития тахикардии,

болевых ощущений в области суставов,

слабости, ухудшения общего самочувствия,

сонливости или же, наоборот, бессонницы,

раздражительности или полной апатии.

У пожилых людей обостряются хронические патологии.

Как помочь себе при магнитных бурях

Метеозависимым людям в этот период стоит сократить нагрузки – как эмоциональные, так и физические.

В первую очередь стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

При этом необходимо отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Лучше есть побольше фруктов: черники, бананов, абрикосов, изюма, а также лимоны и смородину с клюквой.

Из других рекомендаций:

не подниматься резко с постели – из-за этого усиливается головокружение с головной болью;

по возможности отказаться от поездок в самолетах и метро (здесь отрицательное действие бурь чувствуется особенно сильно);

быть предельно внимательными за рулем или вообще отказаться от вождения;

принять душ – лучше контрастный.

Кроме того, людям с гипертонией, сердечными и другими патологиями необходимо постоянно держать при себе нужные медикаменты.

Что принимать во время магнитных бурь

Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение. В мяте также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

Мятный чай или воду с добавлением масла мяты (3 капли на стакан воды) нужно пить трижды в день.

Что касается лекарств, то гипертоникам накануне магнитной бури советуют принять препарат для предупреждения подъема артериального давления:

конкор,

никардия ретард,

хемопамид ретард.

Гипотоникам рекомендуются возбуждающие средства (настойки лимонника, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, пиона) Пить их нужно согласно инструкции.

Они улучшают адаптационные способности организма, а также нормализуют давление и помогают избавиться от плохого самочувствия.

Из препаратов:

авеол,

авиоплан,

алфагин,

пантакрин.

Людям с нарушением ритма сердца врачи советуют пропить анаприлин и препараты калия (аспаркам, панангин).

При мигренях выручат спазмолитики: спазмалгон, но-шпа, баралгин.