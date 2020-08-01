31.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020

00:32 01.08.2020 Фото: pxhere.com
0

Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение.

Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
У пожилых людей обостряются хронические патологии

Симптомы при магнитных бурях

Магнитная буря оказывает влияние на человека не самое лучшее. При этом сильней всего они влияют на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией, сообщает Главред.

Метеозависимые люди зачастую страдают от:

  • головокружения,
  • головных болей – вплоть до мигреней,
  • скачков давления,
  • развития тахикардии,
  • болевых ощущений в области суставов,
  • слабости, ухудшения общего самочувствия,
  • сонливости или же, наоборот, бессонницы,
  • раздражительности или полной апатии.

У пожилых людей обостряются хронические патологии.

Как помочь себе при магнитных бурях

Метеозависимым людям в этот период стоит сократить нагрузки – как эмоциональные, так и физические.

В первую очередь стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

При этом необходимо отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Лучше есть побольше фруктов: черники, бананов, абрикосов, изюма, а также лимоны и смородину с клюквой.

Из других рекомендаций:

  • не подниматься резко с постели – из-за этого усиливается головокружение с головной болью;
  • по возможности отказаться от поездок в самолетах и метро (здесь отрицательное действие бурь чувствуется особенно сильно);
  • быть предельно внимательными за рулем или вообще отказаться от вождения;
  • принять душ – лучше контрастный.

Кроме того, людям с гипертонией, сердечными и другими патологиями необходимо постоянно держать при себе нужные медикаменты.

Что принимать во время магнитных бурь

Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение. В мяте также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

Мятный чай или воду с добавлением масла мяты (3 капли на стакан воды) нужно пить трижды в день.

Что касается лекарств, то гипертоникам накануне магнитной бури советуют принять препарат для предупреждения подъема артериального давления:

  • конкор,
  • никардия ретард,
  • хемопамид ретард.

Гипотоникам рекомендуются возбуждающие средства (настойки лимонника, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, пиона) Пить их нужно согласно инструкции.

Они улучшают адаптационные способности организма, а также нормализуют давление и помогают избавиться от плохого самочувствия.

Из препаратов:

  • авеол,
  • авиоплан,
  • алфагин,
  • пантакрин.

Людям с нарушением ритма сердца врачи советуют пропить анаприлин и препараты калия (аспаркам, панангин).

При мигренях выручат спазмолитики: спазмалгон, но-шпа, баралгин.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что помогает вам в магнитные бури?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 10
00:52 01-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года 1
00:51 01-08-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
00:49 01-08-2020
Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
00:32 01-08-2020
Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
00:27 01-08-2020
Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
00:21 01-08-2020
Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
БердскCOVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская 7
23:24 31-07-2020
COVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская
БердскСпецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020 16
23:17 31-07-2020
Спецвыпуск
Бердск«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать? 2
23:15 31-07-2020
«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать?
БердскСвязала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске 2
23:12 31-07-2020
Связала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске