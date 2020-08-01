Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020

Симптомы при магнитных бурях
Магнитная буря оказывает влияние на человека не самое лучшее. При этом сильней всего они влияют на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией, сообщает Главред.
Метеозависимые люди зачастую страдают от:
- головокружения,
- головных болей – вплоть до мигреней,
- скачков давления,
- развития тахикардии,
- болевых ощущений в области суставов,
- слабости, ухудшения общего самочувствия,
- сонливости или же, наоборот, бессонницы,
- раздражительности или полной апатии.
У пожилых людей обостряются хронические патологии.
Как помочь себе при магнитных бурях
Метеозависимым людям в этот период стоит сократить нагрузки – как эмоциональные, так и физические.
В первую очередь стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
При этом необходимо отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Лучше есть побольше фруктов: черники, бананов, абрикосов, изюма, а также лимоны и смородину с клюквой.
Из других рекомендаций:
- не подниматься резко с постели – из-за этого усиливается головокружение с головной болью;
- по возможности отказаться от поездок в самолетах и метро (здесь отрицательное действие бурь чувствуется особенно сильно);
- быть предельно внимательными за рулем или вообще отказаться от вождения;
- принять душ – лучше контрастный.
Кроме того, людям с гипертонией, сердечными и другими патологиями необходимо постоянно держать при себе нужные медикаменты.
Что принимать во время магнитных бурь
Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение. В мяте также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.
Мятный чай или воду с добавлением масла мяты (3 капли на стакан воды) нужно пить трижды в день.
Что касается лекарств, то гипертоникам накануне магнитной бури советуют принять препарат для предупреждения подъема артериального давления:
- конкор,
- никардия ретард,
- хемопамид ретард.
Гипотоникам рекомендуются возбуждающие средства (настойки лимонника, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, пиона) Пить их нужно согласно инструкции.
Они улучшают адаптационные способности организма, а также нормализуют давление и помогают избавиться от плохого самочувствия.
Из препаратов:
- авеол,
- авиоплан,
- алфагин,
- пантакрин.
Людям с нарушением ритма сердца врачи советуют пропить анаприлин и препараты калия (аспаркам, панангин).
При мигренях выручат спазмолитики: спазмалгон, но-шпа, баралгин.