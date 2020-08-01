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Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех

00:27 01.08.2020 Фото: pxhere.com
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Наша судьба в наших руках, поэтому попробуйте изменить ее к лучшему в начале августа, используя древние заговоры на удачу, деньги и успех.

Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
Чтобы привязать к себе удачу на весь август и с ее помощью привлечь деньги и успех, возьмите за правило ежедневно читать позитивные установки

С нового месяца начинается новая жизнь, поэтому 1 августа стоит позаботиться о своем будущем и привлечь желаемое при помощи эффективных заговоров. Тогда и месяц пройдет отлично, и все мечты будут исполнены.

Бытует мнение, что если чего-то сильно хотеть, то желание непременно исполнится. Но у каждого есть возможность помочь себе в этом подручными средствами: привлечением удачи, чтением заговоров и силой нового месяца. Наша судьба в наших руках, поэтому попробуйте изменить ее к лучшему в начале августа, используя древние заговоры на удачу, деньги и успех.

Способ первый: коробка удачи. С началом нового месяца появляются новые цели. Можно заговорить удачу и спрятать ее в коробку, чтобы весь август она сопровождала вас в любом деле.

Возьмите самую красивую коробочку, которую найдете в доме, церковную или просто желтую свечу, яркую атласную ленточку (если ждете удачи в деньгах, то зеленого цвета, если в любви — красного, если в работе — желтого), а также символ удачи: к примеру, подкову, рог, четырехлистный клевер — подойдет все, что ассоциируется с удачей.

С 1 по 2 августа зажгите свечу и, вглядываясь в пламя, произнесите: «Первого августа удачу в свою жизнь призываю, на замок запираю. Никто не сможет ее отнять и счастью моему помешать». Положите символ удачи в коробку, проговорите вслух ваше намерение, после чего задуйте свечу, уберите ее в коробку, закройте крышкой и перевяжите все лентой. Шкатулку удачи спрячьте в тайное место и не открывайте ее, пока не наступит сентябрь.

Способ второй: волшебные слова. Чтобы привязать к себе удачу на весь август и с ее помощью привлечь деньги и успех, возьмите за правило ежедневно читать позитивные установки. Аффирмации напоминают короткие заговоры, которые настраивают сознание на нужную волну и помогают достижению намеченного. Читать их лучше всего утром, сразу после пробуждения. Вы можете воспользоваться предложенными фразами или составить свои. Самое главное — не желать зла другим людям, произносить установки только в настоящем времени и избегать частицы «не». Например:

  • успех всегда со мной;
  • мне улыбается удача в каждом деле;
  • деньги любят меня;
  • я благодарю жизнь за удачу, успех и деньги, которые у меня есть.

Специалисты-биоэнергетики советуют использовать не больше 6 аффирмаций в день. Вы можете выбрать установки для каждого отдельного случая и повторять их, пока не заметите первые положительные сдвиги.

Способ третий: приманка удачи, денег и успеха. Ночью с 1 на 2 августа, с 12 до 3 часов, подойдите к зеркалу с зажженной свечой и прошепчите три раза, смотря на свое отражение:

«Новый месяц силу во мне пробуждает, неприятности истребляет. Избавь меня, сила небес, от обольщений, неудач и проблем и спаси от сетей лживых. Дай мне мужества и храбрости преодолеть все невзгоды и выйти из любой ситуации победителем. Не отойду ради страха и не отрекусь от своих целей, дабы удача, успех и благополучие стали моими вечными спутниками. Сказано — сделано».

Задуйте свечу и заверните ее в хлопковую светлую ткань, желательно без рисунка. Сверток уберите под матрас и следите за тем, чтобы он никуда не выпал в течение месяца.

Источник: dailyhoro

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