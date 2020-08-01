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Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года

00:49 01.08.2020 Фото: pxhere.com
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Гороскоп на субботу, 1 августа 2020 года, прогнозирует Девам удачное время для начала нового дела, Рыбам стоит обратить внимание на свое здоровье.

Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
Овнам 1 августа важно оставаться собранными и сосредоточенными

Этот день желательно наполнить приятными и активными событиями. Пусть улыбка на вашем лице не угасает, и тогда успех вам точно гарантирован.

Овен
Овнам 1 августа важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не размениваться на мелочи. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

Телец 
Тельцы имеют шансы заметить первые успехи в деятельности, которую недавно начали. Возможным перепадам настроения стоит не удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно использовать – так, чтобы никому не навредить.

Близнецы
В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Рак
День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно хорошее завершение. Не тратьте время и зовите самых дорогих на прогулку или в гости.

Лев
В этот день вам представится возможность увидеть со стороны последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которых не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу

Дева
Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Весы
1 августа у Весов будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений, может увенчаться успехом.

Скорпион
День желательно провести за разговорами с близкими людьми. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. В этот день рекомендуют давать милостыню, делать подарки.

Стрелец
Постарайтесь провести немного времени в тишине и размышлениях. Вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией.

Козерог
Козерогам 1 августа астрологи рекомендуют отдохнуть. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Водолей
В этот день наружу могут вырваться тайные желания и увлечения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных расходов. Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты средств, попробуйте найти новый источник дохода.

Рыбы
Рыбам может приспичить завести новые знакомства – увлеченные разговором, вы можете подумать, что нашли нового друга. 1 августа желательно взяться за здоровье. Постарайтесь нормализовать питание.

Источник: khersonline

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