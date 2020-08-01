Заразились 190 человек COVID-19 на 1 августа в Бердске. За последние сутки нет новых больных

Выздоровели за все время пандемии 183 бердчанина. За последние 24 часа взяла еще 45 тестов у людей с симптомами коронавируса.

С каждым днем зараженных коронавирусом в Бердске становится все больше

По данным оперативного штаба, на 1 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 104 горожанина. Из них 26 детей. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.

За сутки медики взяли 45 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К субботе выздоровело в общей сложности 183 человека.

Но заразившихся COVID-19 в Бердске все еще больше числа выздоровевших — 190 пациентов. За последние сутки не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.