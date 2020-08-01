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Заразились 190 человек COVID-19 на 1 августа в Бердске. За последние сутки нет новых больных

13:48 01.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровели за все время пандемии 183 бердчанина. За последние 24 часа взяла еще 45 тестов у людей с симптомами коронавируса.

Заразились 190 человек COVID 19 на 1 августа в Бердске. За последние сутки нет новых больных
С каждым днем зараженных коронавирусом в Бердске становится все больше
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились 190 человек COVID 19 на 1 августа в Бердске. За последние сутки нет новых больных

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По данным оперативного штаба, на 1 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 104 горожанина. Из них 26 детей. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.

За сутки медики взяли 45 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К субботе выздоровело в общей сложности 183 человека.

Но заразившихся COVID-19 в Бердске все еще больше числа выздоровевших — 190 пациентов. За последние сутки не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

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От редакции

Затишье перед бурей?

Ольга, 01 августа 2020 14:18
Интересная арифметика ,всего 190, здоровы 183, получается 7 больных, а только за последнюю неделю более 20 выявлено новых, они что излечились так быстро?? Врите да не завирайтесь!
Гость, 01 августа 2020 15:22
Четвертую неделю сижу дома на изоляции и пытаюсь разобраться в этой арифметике! Считают они только по положительным тестам которые приходят. А так как они идут по две недели то получается эта не разбериха. А пока считается ОРВИ под наблюдением. Поэтому строка пляшет. Пока закроют больничный и считаются, опять набирается народ,опять тесты ждать + повторные тесты у больных+ до двух отрицательных!
Но это сугубо мое мнение!
Ведь все секретно!
Все тайна!
Ну а что касается затишья, да! Каждую субботу воскресенье затишье!
А вот понедельник вторник вылазит наружу. Подождем!!
Андрей, 01 августа 2020 14:42
Интересная фраза о том что заразившихся всё ещё больше чем выздоровевших. Интересно , а бывает ещё и наоборот , выздоровевших больше чем заразившихся ?

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