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Жара и солнце возвращаются в Бердск 1 августа 2020

09:53 01.08.2020 Фото: pixabay.com
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Всю первую декаду последнего летнего месяца синоптики обещают для Бердска солнечную и теплую погоду без дождей.

Жара и солнце возвращаются в Бердск 1 августа 2020
Лето вернулось в Бердск

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 августа в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку, днем по западу местами небольшие дожди, грозы.

Ночью и утром в отдельных районах дымки, туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°C, местами +4, +9°C, днём +22, +27°C, по югу до +32°C.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Бердске дожди маловероятны. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. В воскресенье, 2 августа, Бердску обещают солнечную погоду с температурой выше +25.

В первую декаду последнего летнего месяца в Бердску будет тепло и сухо.

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